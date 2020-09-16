Ботанический сад ТГУ снова принимает посетителей

16 сентября 2020 / Томский Обзор / Фото: из архива СибБС

В субботу, 19 сентября Сибирский ботанический сад Томского госуниверситета вновь открывает двери для посетителей. Томичей приглашают посмотреть на цветение гортензий, плюмбаго, кувшинок и орхидей-бабочек, увидеть плодоношение райского банана, фигового дерева и других представителей тропической флоры, сообщает пресс-служба вуза.

«Чтобы не подвергать наших гостей даже условному риску заражения, массовые мероприятия пока проводиться не будут. Мы открываем оранжереи в формате самостоятельной экскурсии, — поясняет директор Сибирского ботанического сада Михаил Ямбуров. — На входе посетителям будут измерять температуру и предложат антисептик для обработки рук. Помимо этого в оранжереях обязательно ношение защитной маски».

Для посещения открыты все оранжереи, в которых именно сейчас цветёт множество экзотических растений. Так, в теплой субтропической оранжерее можно увидеть огромные роскошные шапки гортензий, абелию китайскую, плюмбаго и другие растения. Посетители смогут увидеть плодоношение райского банана, папайи, фигового и земляничного деревьев.

В отделе влажных тропиков сейчас цветут ванды, орхидеи-бабочки, кувшинки и пассифлора, которая путешествует по бассейну.

Посетить оранжереи СибБС можно по субботам и воскресеньям с 10.00 до 17.00 часов без предварительной записи. Вход платный. Стоимость билетов от 50 до 250 рублей.

В этом году Сибирский ботанический сад отмечает 140-летие с момента основания. В его оранжерейно-тепличном комплексе собраны уникальные для северных регионов планеты растительные фонды: свыше 9000 видов, форм и сортов растений, из них около 4000 тропических и субтропических.

Площадь комплекса — 6500 кв. метров.

Фото: из архива СибБС

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