Более 50 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

Томский Обзор / Фото: 16 сентября 2020 // Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрирован 51 случай заболевания коронавирусом. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 63 человек, сообщает пресс-служба обладминистрации.

У 18 из вновь заболевших инфекция протекает бессимптомно. У 22 есть признаки ОРВИ, у 11 пенвмония. В обсерваторе под Томском находятся 26 человек.

С учетом последних данных за весь период пандемии в Томской области установлены 6 530 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 5 314.

В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции в региона составляет 0,94, что соответствует первому этапу выхода из режима самоизоляции.

Напомним, сегодня в Томской области официально разрешили работу кинотеатров, театров и концертных площадок, а также проведение банкетов и тематических мероприятий.

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