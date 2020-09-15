Пожилой водитель пострадал при столкновении «Калины» и трамвая

Томский Обзор / Фото: 16 сентября 2020 // Фото: 70.мвд.рф

Сегодня утром, 16 сентября, в Томске столкнулись «Лада Калина» и трамвай, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 7.40 на ул.Дальне-Ключевской, 5. В результате ДТП травмирован 67-летний водитель автомобиля.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Очевидцев ДТП просят позвонить в Госавтоинспекцию по телефону: 795-300, 795-327, либо в ДЧ ГИБДД по телефону: 66-44-22, 66-44-24. Можно обращаться лично по адресу г. Томск, ул. Иркутский тракт, 198/1, 3 этаж.

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