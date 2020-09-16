«Ростелеком» в Томской области завершил второй этап программы «Цифровая экономика»

16 сентября 2020 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» в 2020 году подключил к интернету 214 социально значимых объектов (СЗО) Томской области в рамках реализации второго этапа национальной программы «Цифровая экономика». Для этого оператор проложил 360 километров волоконно-оптических линий связи. На первом этапе в 2019 году доступ к сети подключили 174 СЗО.

В результате оптика появилась в соцучреждениях Томского, Асиновского, Александровского, Верхнекетского, Каргасокского, Колпашевского, Парабельского, Тегульдетского, Чаинского, Шегарского, Кожевниковского, Молчановского районов и городах Кедровый, Стрежевой и Томск. Это фельдшерско-акушерские пункты, общеобразовательные учреждения, пожарные части, участковые пункты полиции, сельские администрации. Скорость интернета для пользователей этих учреждений подключенных по ВОЛС составит от 10 Мбит/сек до 50 Мбит/сек.

«Заключительный этап этого года завершен с опережением срока и обязательства выполнены по проекту на 100%. Стабильный доступ в интернет повысит эффективность работы социальных объектов даже в самых труднодоступных и географически удаленных уголках нашего региона. Во время пандемии мы убедились в том, насколько востребованы цифровые сервисы для медицинских учреждений, школ и органов власти. Выполнение программы делает доступными телекоммуникационные услуги и повышает качество жизни населения», — подытожил директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

«До 1 января 2022 года мы планируем подключить к интернету 668 объектов социального значения. Реализуя национальную программу “Цифровая экономика”, мы одновременно выполняем поручение губернатора Сергея Жвачкина по оснащению интернетом всех учреждений образования и здравоохранения», — подчеркнул заместитель губернатора Томской области по промышленной политике Игорь Шатурный.

Программа «Цифровая экономика» утверждена в 2017 году, Министерство связи и массовых коммуникаций РФ назначено ответственным за реализацию направления «Информационная инфраструктура». Компания «Ростелеком» является инфраструктурным партнером нацпрограммы, одна из задач которой — повышение конкурентоспособности страны и качества жизни граждан, а также обеспечение экономического роста и национального суверенитета.

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