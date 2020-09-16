В Томске на ул. Ивана Черных построят детскую больницу на 550 коек

16 сентября 2020 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Многопрофильная детская больница будет построена на ул. Ивана Черных рядом с томской областной клинической больницей, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Новое медучреждение станет еще одним объектом Северного медицинского городка, где сегодня уже находятся клиническая больница, перинатальный центр и строится хирургический корпус онкодиспансера.

Инженерные изыскания и проект нового медучреждения будут выполнены до 1 декабря. На разработку проекта выделено 63 млн рублей — его подготовит волгоградская компания ООО «Гипросинтез». Стоимость и сроки строительства самого объекта будут определены после проведения инженерных изысканий и подготовки проектно-сметной документации.

Предполагается, что в больнице на 550 коек будут работать лабораторно-диагностический, хирургический и соматический блоки, а также консультативная поликлиника на 250 посещений в смену.

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