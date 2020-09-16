Легенда российского футбола может возглавить «Томь»

16 сентября 2020

Бывший нападающий сборной России и ряда отечественных футбольных грандов Александр Кержаков может стать главным тренером «Томи».

Кержаков, который сейчас занимает должность старшего тренера юношеской сборной России, готов сменить на посту главного тренера «Томи» после ухода из команды Василия Баскакова, провалившего старт сезона. Кандидатура Кержакова уже была одобрена губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным, а также спонсорами клуба, и теперь дело остается за формальностями.

Для Кержакова это будет первый опыт самостоятельной работы в клубе, и надо признать – задача перед 37-летним молодым специалистом стоит непростая. «Томь» провалила начало сезона в НФЛ, набрав всего лишь 2 очка после 9-ти сыгранных туров, и сейчас занимает предпоследнее место в таблице. Хуже томичей выступает лишь одна команда – «Иртыш», набравший пока лишь один пункт.

Сможет ли «Томь» воспрянуть духом с приходом молодого энергичного тренера? Ответить на этот вопрос можно также подкрепив свое мнение соответствующей ставкой у букмекера. А использовав промокод GGbet при регистрации в этой конторе, можно еще и получить на бонусный счет сумму, равную первому пополнению баланса.

Отметим, что все букмекерские конторы в России предлагают линию на матчи с участием «Томи» в ФНЛ, и GGbet – не исключение, несмотря на то, что главной «фишкой» этой БК являются ставки на киберспорт.

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