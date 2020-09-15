Петербургская компания намерена инициировать банкротство института «Томгипротранс»

15 сентября 2020 / Томский Обзор

ООО «Инвестиционная компания «Ридиум» (Санкт-Петербург) планирует обратиться в Арбитражный суд Томской области с заявлением о признании банкротом ОАО «Томский проектно-изыскательский институт транспортного строительства «Томгипротранс», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные портала «Федресурс».

Согласно картотеке арбитражных дел, ИК «Ридиум» стала кредитором «Томгипротранса» после заключения договора об уступке прав со стороны субподрядчика института, который проводил инженерно-геологические изыскания для разработки проекта строительства одного из участков высокоскоростной ж/д магистрали Москва-Казань-Екатеринбург.

Задолженность института перед ИК «Ридиум» составляет 3,4 млн рублей. Решение о взыскании суммы вынес Арбитражный суд Томской области, законность решения позже подтвердил Седьмой арбитражный апелляционный суд.

При этом ранее «Томгипротранс» проиграл иски на более внушительные суммы АО «Росжелдорпроект» и ООО «Тесей» — 9,8 млн рублей и 37 млн рублей соответственно. Также в производстве арбитражного суда находятся иски от шести компаний, принадлежащих бывшим собственникам «Томгипротранса» Андрею Гердту и Михаилу Родионову, на общую сумму 302 млн рублей.

Проектно-изыскательский институт транспортного строительства «Томгипротранс» образован в 1935 году на базе Сибирской экспедиции железнодорожных изысканий. Институт разрабатывает комплексные проекты строительства новых автомобильных и железных дорог. В числе разработок института проект железной дороги Курагино-Кызыл, высокоскоростной ж/д магистрали Москва-Казань, а также крупных транспортных развязок Томска.

Выручка института в 2019 году снизилась в 4,2 раза — до 60,7 млн рублей, чистый убыток увеличился с 35,1 млн до 64,3 млн рублей. Наиболее высокие финансовые результаты «Томгипротранс» за последнее время показывал в 2016 году: выручка 891 млн рублей, чистая прибыль 86 млн рублей.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», единственным владельцем ООО ИК «Ридиум», специализирующегося на деятельности в области права, является его директор Николай Козлов.

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