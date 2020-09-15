Завтра томичей ждут грозы и сильный ветер
Завтра, 16 сентября, в Томской области ожидается ухудшение погодных условий, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.
«Местами по области ожидаются дожди, по западу сильные грозы, возможен град, порывы ветра 17 — 22 м/с», — говорится в сообщении.
В связи с получением данного прогноза томичей предупреждают о возможном возникновении ЧС, обусловленных авариями на объектах энергетического комплекса, падением деревьев и слабозакрепленных конструкций, затоплением ливневыми водами пониженных участков местности и подвалов домов.
Жителям необходимо соблюдать правила личной безопасности при ухудшении погодных условий: избегать движения вблизи слабозакрепленных конструкций и электрических проводов, быть внимательными при переходе проезжей части. Порывы ветра лучше переждать в помещении.
По данным сайта томского Гидрометцентра завтра в Томске ожидается облачность и небольшой дождь. Воздух прогреется до 21 градуса тепла. Ветер южный, 4 метра в секунду.