Завтра томичей ждут грозы и сильный ветер

15 сентября 2020 / Томский Обзор / Фото: Василина Фаткулина

Завтра, 16 сентября, в Томской области ожидается ухудшение погодных условий, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«Местами по области ожидаются дожди, по западу сильные грозы, возможен град, порывы ветра 17 — 22 м/с», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей предупреждают о возможном возникновении ЧС, обусловленных авариями на объектах энергетического комплекса, падением деревьев и слабозакрепленных конструкций, затоплением ливневыми водами пониженных участков местности и подвалов домов.

Жителям необходимо соблюдать правила личной безопасности при ухудшении погодных условий: избегать движения вблизи слабозакрепленных конструкций и электрических проводов, быть внимательными при переходе проезжей части. Порывы ветра лучше переждать в помещении.

По данным сайта томского Гидрометцентра завтра в Томске ожидается облачность и небольшой дождь. Воздух прогреется до 21 градуса тепла. Ветер южный, 4 метра в секунду.

Тэги/темы: