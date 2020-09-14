18+
18+

Губернатор Томской области поздравил победителей выборов

Выборы, Политика, Томские новости, голосование выборы политика новости интересное томские новости сергей жвачкин губернатор томской обл Губернатор Томской области поздравил победителей выборов

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поздравил партию «Единая Россия» и всех победителей выборов, состоявшихся в единый день голосования.

«Партия „Единая Россия“ стала лидером во всех 20-ти муниципальных образованиях Томской области, включая областной центр. В регионе партия большинства получила более 70 процентов депутатских мандатов, — подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин. — Но успеха добились и другие парламентские партии, которые ориентированы на конструктивное решение проблем. Обращает на себя внимание и большой успех в Томске новой партии — „Новые люди“, он, безусловно, говорит о потребности томичей в обновлении. Уверен, что подавляющее большинство победителей относятся к нашей главной партии — партии томичей, которая ориентирована не на идеологию, а на реальную помощь людям и улучшение качества жизни».

«Подчеркну, что выборы в Томской области прошли абсолютно прозрачно и легитимно, — добавил губернатор. — Сегодня задача всех победителей — доказать избирателям, что они не ошиблись; оправдать доверие; показать эффективную работу в интересах людей».

Глава региона поблагодарил всех избирателей, принявших участие в голосовании, членов избирательных комиссий всех уровней, всех, кто обеспечил безопасность голосования.

Тэги/темы:
Комментарии для сайта Cackle