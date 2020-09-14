Губернатор Томской области поздравил победителей выборов

14 сентября 2020 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поздравил партию «Единая Россия» и всех победителей выборов, состоявшихся в единый день голосования.



«Партия „Единая Россия“ стала лидером во всех 20-ти муниципальных образованиях Томской области, включая областной центр. В регионе партия большинства получила более 70 процентов депутатских мандатов, — подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин. — Но успеха добились и другие парламентские партии, которые ориентированы на конструктивное решение проблем. Обращает на себя внимание и большой успех в Томске новой партии — „Новые люди“, он, безусловно, говорит о потребности томичей в обновлении. Уверен, что подавляющее большинство победителей относятся к нашей главной партии — партии томичей, которая ориентирована не на идеологию, а на реальную помощь людям и улучшение качества жизни».

«Подчеркну, что выборы в Томской области прошли абсолютно прозрачно и легитимно, — добавил губернатор. — Сегодня задача всех победителей — доказать избирателям, что они не ошиблись; оправдать доверие; показать эффективную работу в интересах людей».

Глава региона поблагодарил всех избирателей, принявших участие в голосовании, членов избирательных комиссий всех уровней, всех, кто обеспечил безопасность голосования.

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