Почти половина новых депутатов Гордумы Томска моложе 35 лет

14 сентября 2020 / Томский Обзор

Сегодня, 14 сентября, стали известны предварительные итоги выборов в Думу города Томска седьмого созыва, проходившие с 11 по 13 сентября. По результатам голосования, 13 из 27 депутатов оказались моложе 35 лет.

Так, самыми молодыми будущими депутатами стали самовыдвиженец, глава местного отделения «Городских проектов» Давид Аветян и Владимир Чолахян от КПРФ. Обоим исполнилось по 25 лет. Давид будет представлять в Думе Каштачный одномандатный избирательный округ № 18, а Владимир — Каштачный одномандатный избирательный округ № 16.

Самым возрастным депутатом является член партии «Единая Россия», главный врач «Детской больницы № 1» Алексей Балановский. Ему исполнилось 62 года. Алексей продолжит представлять в Думе Центральный одномандатный избирательный округ № 12.

Среди 27 будущих депутатов оказались всего 4 женщины. Так, глава местного штаба Навального Ксения Фадеева (28 лет) представит Кировский одномандатный избирательный округ № 4. Инга Первушина и Анжелика Белоусова от «Справедливой России» избрались от Кировского одномандатного избирательного округа № 5 и Академического одномандатного избирательного округа № 7 соответственно. Обеим по 43 года. На Каштачном одномандатном избирательном округе № 17 томичи выбрали члена партии «Единая Россия» Диану Смолякову. Ей в этом году исполнилось 39 лет.

Тэги/темы: