Члены «Единой России» не смогли набрать большинство на выборах в Гордуму Томска

14 сентября 2020 / Томский Обзор / Фото: Максим Кузьмин

Опубликованы предварительные итоги выборы в Думу города Томска седьмого созыва, проходившие с 11 по 13 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней по единому избирательному округу наибольшее количество голосов на выборах в Городскую думу Томска собрали кандидаты от «Единой России». Однако по одномандатным округам они проигрывают кандидатам от других партий и самовыдвиженцам.

Как следует из данных горизбиркома, голоса по единому избирательному округу распределились следующим образом: «Единая Россия» набрала 24,46% (17826 голосов), КПРФ — 17,54% (12782), далее следуют «Новые люди» с 15,02% (10945), ЛДПР с 14,36% (10465), «Справедливая Россия», набравшая 11,19% (8154), «Яблоко» 9,34% (6804) и «Партия роста» 5,32% (3877). Таким образом, все партии преодолели 5% электоральный барьер.

По предварительным подсчетам, это обеспечивает по два мандата представителям «Единой России», КПРФ и партии «Новые люди», представители ЛДПР, «Справедливой России», «Яблока» и «Партии Роста» получат по одному мандату.

В большинстве одномандатных округов представители «Единой России» не смогли получить большинство, победив в 8 из 27 округов. В 19-ти победу одержали представители оппозиционных партий или самовыдвиженцы, среди которых двое членов томского штаба Алексея Навального — его глава Ксения Фадеева и Андрей Фатеев. Также среди набравших большинство на своих округах — двое активистов из некоммерческой организации «Городские проекты» — ее местный глава Давид Аветян и представитель партии «Яблоко» Артем Канарев.

По предварительным данным, правящая партия получит 11 мест в гордуме из 37 (в прошлом созыве «единоросы» занимали 21 место из 35). КПРФ достанутся 8, самовыдвиженцам — шесть. Представители «Новых людей», «Яблока» и «Справедливой России» получат по три мандата, ЛДПР — два, а «Партия Роста» — один.

По данным избирательной комиссии Томской области, по 27 одномандатным избирательным округам лидируют:

1-й Вузовский — Александр Цин-Дэ-Шань (1018), выдвинутый партией «Новые люди»;

2-й Вузовский — Артем Канарев (1365), выдвинутый ПП «Яблоко»;

3-й Вузовский — Илья Леонтьев (641), выдвинутый партией «Единая Россия»;

4-й Кировский — Ксения Фадеева (1171), самовыдвижение;

5-й Кировский — Инга Первушина (1169), выдвинутая Справедливой Россией;

6-й Кировский — Максим Резников (970), выдвинутый «Единой Россией»;

7-й Академический — Анжелика Белоусова (808), выдвинутая Справедливой Россией;

8-й Академический — Игорь Лютаев (1376), самовыдвижение;

9-й Академический — Владимир Самокиш (1346), выдвинутый ПП «Единая Россия»;

10-й Центральный — Евгений Каверзин (711), выдвинутый ПП «Яблоко»;

11-й Центральный — Андрей Фатеев (1315), самовыдвижение;

12-й Центральный — Алексей Балановский (744), выдвинутый ПП «Единая Россия»;

13-й Ленинский — Иван Андреев (854), выдвинутый КПРФ;

14-й Ленинский — Александр Губарь (888), выдвинутый КПРФ;

15-й Ленинский — Ярослав Тюкавкин (444), выдвинутый КПРФ;

16-й Каштачный — Владимир Чолахян (889), выдвинутый КПРФ;

17-й Каштачный — Диана Викторовна Смолякова (981) — выдвинутая ПП «Единая Россия»;

18-й Каштачный — Давид Аветян (676), самовыдвижение;

19-й Белоозёрский — Евгений Лукьянчук (683), самовыдвижение;

20-й Белоозёрский — Кирилл Куртуков (653), выдвинутый КПРФ;

21-й Белоозёрский — Чингис Акатаев (669), выдвинутый «Единая Россия»;

22-й Мичуринский — Андрей Федченко (975), выдвинутый «Единая Россия»;

23-й Мичуринский — Сергей Панов (913), выдвинутый «Единая Россия»;

24-й Мичуринский — Александр Полевечко (888), выдвинутый ЛДПР;

25-й Лесной — Андрей Киселев (926), выдвинутый КПРФ;

26-й Лесной — Денис Ярмош (957), самовыдвижение;

27-й Лесной — Максим Забелин (926), самовыдвижение.

Всего в городскую Думу томичи выбрали 37 депутатов, которые будут работать в ближайшие 5 лет. За депутатские мандаты боролись 154 кандидата.

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