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Члены «Единой России» не смогли набрать большинство на выборах в Гордуму Томска

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Опубликованы предварительные итоги выборы в Думу города Томска седьмого созыва, проходившие с 11 по 13 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней по единому избирательному округу наибольшее количество голосов на выборах в Городскую думу Томска собрали кандидаты от «Единой России». Однако по одномандатным округам они проигрывают кандидатам от других партий и самовыдвиженцам.

Как следует из данных горизбиркома, голоса по единому избирательному округу распределились следующим образом: «Единая Россия» набрала 24,46% (17826 голосов), КПРФ — 17,54% (12782), далее следуют «Новые люди» с 15,02% (10945), ЛДПР с 14,36% (10465), «Справедливая Россия», набравшая 11,19% (8154), «Яблоко» 9,34% (6804) и «Партия роста» 5,32% (3877). Таким образом, все партии преодолели 5% электоральный барьер.

По предварительным подсчетам, это обеспечивает по два мандата представителям «Единой России», КПРФ и партии «Новые люди», представители ЛДПР, «Справедливой России», «Яблока» и «Партии Роста» получат по одному мандату.

В большинстве одномандатных округов представители «Единой России» не смогли получить большинство, победив в 8 из 27 округов. В 19-ти победу одержали представители оппозиционных партий или самовыдвиженцы, среди которых двое членов томского штаба Алексея Навального — его глава Ксения Фадеева и Андрей Фатеев. Также среди набравших большинство на своих округах — двое активистов из некоммерческой организации «Городские проекты» — ее местный глава Давид Аветян и представитель партии «Яблоко» Артем Канарев.

По предварительным данным, правящая партия получит 11 мест в гордуме из 37 (в прошлом созыве «единоросы» занимали 21 место из 35). КПРФ достанутся 8, самовыдвиженцам — шесть. Представители «Новых людей», «Яблока» и «Справедливой России» получат по три мандата, ЛДПР — два, а «Партия Роста» — один.

По данным избирательной комиссии Томской области, по 27 одномандатным избирательным округам лидируют:

Всего в городскую Думу томичи выбрали 37 депутатов, которые будут работать в ближайшие 5 лет. За депутатские мандаты боролись 154 кандидата.

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