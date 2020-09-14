«Единая Россия» победила на выборах во всех муниципалитетах Томской области

Томский Обзор / Фото: 14 сентября 2020 // Фото: Владимир Дударев

На прошедших в минувшие выходные выборах в представительные органы власти во всех 20 муниципалитетах Томской области победу одержали представители партии «Единая Россия».

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, партия получила абсолютное большинство депутатских мест — 248 из 344. На втором месте КПРФ. Представителям этой партии досталось 28 мест. Более чем вполовину меньше, 13, у «Справедливой России», 10 у ЛДПР, 4 у «Яблока», 2 у «Новых людей», одно место у «Партии Роста». Самовыдвиженцам досталось 38 мест в представительных органах власти.

По данным областного избиркома, в ЗАТО Северск по итогам выборов по единому округу с большим отрывом победила «Единая Россия», набравшая 34,28%. Ближайший конкурент — партия КПРФ, набрала 20,33%. На третьем месте «Справедливая Россия» с 18,6%, на четвертом ЛДПР с 16,12%. «Яблоку» удалось собрать лишь 6,92% голосов.

В голосовании по одномандатным округам северчане также активней поддерживали кандидатов от партии власти. Так, победителями в своих округах стали Александр Маевский, Виталий Макаренко, Андрей Селезнев, Ольга Коршунова, Лариса Коппалова, Екатерина Метелькова, Елена Деева, Александр Власов, Александр Рунда, Наталья Атаманчук, Денис Степин, Ольга Ермолова, Олег Иванов.

Все они, за редким исключением, одержали уверенную победу, обойдя ближайших соперников на несколько сотен голосов.

В свою очередь жители Томского района также отдали свои голоса за кандидатов «Единой России». Их выбрали в 17 из 19 округов. Победителями стали:

Марина Позднякова («Единая Россия», 304 голоса, Богашевский округ);

Николай Вяткин («Единая Россия», 450 голосов, Межениновский округ);

Александр Беляев («Единая Россия», 219 голосов, Спасский округ);

Ришат Габдулганиев («Единая Россия», 392 голоса, Калтайский округ);

Дмитрий Вайсблат («Единая Россия», 277 голосов, Кисловский округ);

Виталий Федоров («Единая Россия», 482 голоса, Заречный округ);

Нина Губина («Единая Россия», 269 голосов, Рыбаловский округ);

Екатерина Радионова (самовыдвиженец, 242 голоса, Зоркальцевский округ);

Константин Коврежкин («Единая Россия», 253 голоса, Копыловский округ);

Наталья Колегова («Единая Россия», 303 голоса, Воронинский округ);

Михаил Сергеев («Единая Россия», 346 голосов, Малиновский округ);

Анатолий Рыбский («Единая Россия», 213 голосов, Рассветовский округ);

Сейвальд Ксения («Единая Россия», 356 голосов, Мирненский округ);

Ольга Обоянцева («Единая Россия», 262 голоса, Зональненский округ);

Александр Шурубкин («Единая Россия», 349 голосов, Моряковский округ);

Анна Майкова («Единая Россия», 376 голосов, Нелюбинский округ);

Василий Никитин («Единая Россия», 498 голосов, Итатский округ);

Зинаида Белоногова («Единая Россия», 411 голосов, Турунтавский округ);

Денис Гесполь (ЛДПР, 531 голос, Южный округ).

Таким образом из 19 округов в одном выбрали представителя ЛДПР, в одном — самовыдвиженца.

«Подчеркну, что выборы в Томской области прошли абсолютно прозрачно и легитимно, — отметил губернатор Томской области Сергей Жвачкин. — Сегодня задача всех победителей — доказать избирателям, что они не ошиблись; оправдать доверие; показать эффективную работу в интересах людей».

Ранее сообщалось, что члены «Единой России» не смогли набрать большинство на выборах в Гордуму Томска.

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