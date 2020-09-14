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«Единая Россия» победила на выборах во всех муниципалитетах Томской области

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На прошедших в минувшие выходные выборах в представительные органы власти во всех 20 муниципалитетах Томской области победу одержали представители партии «Единая Россия».

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, партия получила абсолютное большинство депутатских мест — 248 из 344. На втором месте КПРФ. Представителям этой партии досталось 28 мест. Более чем вполовину меньше, 13, у «Справедливой России», 10 у ЛДПР, 4 у «Яблока», 2 у «Новых людей», одно место у «Партии Роста». Самовыдвиженцам досталось 38 мест в представительных органах власти.

По данным областного избиркома, в ЗАТО Северск по итогам выборов по единому округу с большим отрывом победила «Единая Россия», набравшая 34,28%. Ближайший конкурент — партия КПРФ, набрала 20,33%. На третьем месте «Справедливая Россия» с 18,6%, на четвертом ЛДПР с 16,12%. «Яблоку» удалось собрать лишь 6,92% голосов.

В голосовании по одномандатным округам северчане также активней поддерживали кандидатов от партии власти. Так, победителями в своих округах стали Александр Маевский, Виталий Макаренко, Андрей Селезнев, Ольга Коршунова, Лариса Коппалова, Екатерина Метелькова, Елена Деева, Александр Власов, Александр Рунда, Наталья Атаманчук, Денис Степин, Ольга Ермолова, Олег Иванов.

Все они, за редким исключением, одержали уверенную победу, обойдя ближайших соперников на несколько сотен голосов.

В свою очередь жители Томского района также отдали свои голоса за кандидатов «Единой России». Их выбрали в 17 из 19 округов. Победителями стали:

Таким образом из 19 округов в одном выбрали представителя ЛДПР, в одном — самовыдвиженца.

«Подчеркну, что выборы в Томской области прошли абсолютно прозрачно и легитимно, — отметил губернатор Томской области Сергей Жвачкин. — Сегодня задача всех победителей — доказать избирателям, что они не ошиблись; оправдать доверие; показать эффективную работу в интересах людей».

Ранее сообщалось, что члены «Единой России» не смогли набрать большинство на выборах в Гордуму Томска.

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