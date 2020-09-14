«Томь» на выезде уступила самарским «Крыльям Советов»

Томский Обзор / Фото: 14 сентября 2020 // Фото: vk.com/fctomtomsk

Накануне, 13 сентября, в Самаре прошел матч 9 тура Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2020-2021 в рамках которого местные «Крылья Советов» принимали «Томь», сообщается на сайте томского клуба.

Счет во встрече был открыт на 60-й минуте матча. После подачи с правого фланга Иван Сергеев головой вколотил мяч в ворота гостей. Спустя 9 минут, после подачи углового Егор Голенков также головой отправил в ворота «Томи».

В результате матч закончился со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. Следующий матч томская команда проведет 19 сентября на домашнем поле, где встретится с астраханским «Волгарем».

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