Томский велопутешественник за рекордное время преодолел 1 200 км по Саянскому кольцу

14 сентября 2020 / Томский Обзор / Фото: предоставлено Егором Ковальчуком

Саянское кольцо — туристический маршрут, проходящий по городам Красноярского края, Хакасии и Тувы, среднее время прохождения маршрута для туристов 14 дней. Томский велопутешественник Егор Ковальчук преодолел этот путь в 1200 км за рекордное время — 78 часов, 50 минут.

«Этот маршрут я выбрал, потому что на 1200 км умещается огромное количество природно-ландшафтных зон, большое количество природных парков и разных контрастов по культуре, религии и географии. Саянское кольцо — это концептуальный маршрут. Я не ехал от точки А до точки В», — объяснил свой выбор Егор Ковальчук.

Подготовка к заезду осуществлялась на протяжении 2 месяцев. В конце июня спортсмен проехал на велосипеде беспрерывно сутки, преодолев примерно 556 км. Через месяц состоялся пробный заезд на 1100 км по Саянскому кольцу во время которого нужно было оценить качество дорог, географические особенности маршрута, возможность выдвигаться на шоссе на велосипеде.

«Маршрут физически непростой. Первые 800 км были очень трудными. Трудность заключалась в том, что по всему маршруту встречались гористые местности. Постоянно горы, постоянно перевалы, организм не успевает восстанавливаться. Обилие встречных ветров. И за счёт сибирского резко континентального климата, гор, природы, расслабиться было некогда, постоянно работа. Но мне повезло, несмотря на то, что это был сентябрь, не было снега, почти не было дождя на протяжении пути. За 15 часов до финиша разыгралась большая буря. Если смотреть в целом, то всё прошло отлично», — рассказывает Егор Ковальчук.

Своим поступком спортсмен хотел показать, что нет ничего невозможного, а так же замотивировать других спортсменов-путешественников на новые рекорды. Велопутешественник добавил, что совместно с производителем велосипеда марки Stels планирует зафиксировать свое достижение, отправив заявку в книгу рекордов России.

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