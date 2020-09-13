В Томской области зарегистрировано 50 новых случаев COVID-19, один пациент скончался

13 сентября 2020 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 50 новых случае заболевания коронавирусом. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 68 человек, сообщает пресс-служба обладминистрации.

У 11 из вновь заболевших есть признаки ОРВИ, у 15 пневмония. У остальные 24 инфекция протекает бессимптомно. В обсерваторе под Томском находятся 14 человек.

Скончашийся от коронавируса пациент входил в группу риска по возрасту. Течение болезни осложнялось двусторонней полисегментарной пневмонией, тромбоэмболией легочных артерий, дыхательной недостаточностью, хроническими болезнями почек и сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом и ожирением.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области установлено установлено 6369 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 5200, умерших 76.

В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции находится на уровне 1,08.

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