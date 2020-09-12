В Томской области зарегистрировано 55 новых случаев COVID-19

Томский Обзор / Фото: 12 сентября 2020 // Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 55 новых случаев заболевания коронавирусом. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 23 человек, сообщает пресс-служба обладминистрации.

У 14 из вновь заболевших есть признаки ОРВИ, у 18 пневмония. У 23 зараженных инфекция протекает бессимптомно. В обсерваторе под Томском находятся восемь человек.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 6319 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 5132, умерших 75.

В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции находится на уровне 1,10.

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