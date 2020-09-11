Класс в томском лицее закрыли на карантин из-за коронавируса, выявленного у ученика

11 сентября 2020 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Руководство лицея №7 в Томске приняло решение отправить на карантин учеников одного из классов из-за коронавируса, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на директора учреждения Диану Смолякову.

«Ученики четвертого класса у нас на двухнедельном карантине из-за того, что у одного из них выявили коронавирусную инфекцию. В связи с этим мы также провели в помещении класса все необходимые меры по предписанию Роспотребнадзора», — сказала Смолякова.

Она добавила, что в данном классе обучаются 30 лицеистов.

Это не первый случай закрытия классов на карантин в томских школах из-за коронавируса.

Так, в четверг в школе N37 два класса закрыли на карантин из-за коронавирусной инфекции, обнаруженной у матери двух учениц.

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