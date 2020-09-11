На трассе под Томском столкнулись грузовик и иномарка

Томский Обзор / Фото: 11 сентября 2020 // Фото: ТО ПСС

Сегодня утром, 11 сентября, на трассе Томск-Каргала-Колпашево столкнулись грузовой автомобиль Scania и Toyota Rav4, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 10.50 в районе села Тимирязевское. По предварительным данным, женщина-водитель легкового автомобиля при проезде нерегулируемого перекрестка при повороте налево не уступила дорогу грузовику.

В результате ДТП 4 человек из легкового автомобиля, в числе которых двое несовершеннолетних, доставлены в медучреждение для осмотра.

Очевидцев произошедшего просят обращаться в ГИБДД по адресу г. Томск, ул. Иркутский тракт, 198/1, 3 этаж, телефон 66-44-22.

Фото: ТО ПСС

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