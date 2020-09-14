Проект благотворительного фонда «Томск без сирот» выиграл президентский грант в 2,5 млн рублей

Томский Обзор / Фото: 14 сентября 2020 // Фото: pixabay.com

Проект благотворительного фонда «Томск без сирот» — «Запуск региональной службы равной поддержки приемных детей «Свои» — вошел в число победителей специального конкурса Фонда президентских грантов. Теперь на реализацию проекта организация получит около 2,5 млн рублей.

Как сообщают в пресс-службе благотворительной организации, программа рассчитана на полтора года. Авторы проекта планируют, что в нем примут участие около 400 семей. Участники проекта смогут получить:

бесплатные услуги семейного и детского психологов, которые специализируются на проблематике приемных семей;

льготы, скидки, бонусы на различные товары и услуги (детский досуг, индустрия красоты, школьные товары, прочее);

бесплатные группы поддержки и психологической разгрузки для приемных родителей;

бесплатная летняя детская площадка с программой, специально адаптированной для приемных детей;

бесплатные ресурсные для приемных детей, которые будут проходить по выходным.

Чтобы стать участником программы необходимо подписаться на информационную рассылку проекта в WhatsApp или Telegram.

«Это позволит приемным семьям в режиме онлайн следить за нашими анонсами и скидочными предложениями. И откликаться на то, что им актуально», — прокомментировала руководитель проекта Дарья Ли.

Следить за новостями проекта также можно в группе ВКонтакте.

Благотворительный фонд «Томск без сирот» существует с 2016 года. Организация специализируется на поддержке семей, в которых есть приемные дети. Цели фонда — профилактика социального сиротства, оказание помощи детям, оставшимся без попечения родителей, создание деятельности, направленной на социальную адаптацию детей, привлечение внимания общественности к проблеме социального сиротства.

Фонд ежегодно организует летние площадки для детей-сирот и детей из приемных семей. Также его представители занимаются поддержкой приемных семей: организуют специальные семинары и делятся ресурсами и информацией, необходимой приемным родителям.

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