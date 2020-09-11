Томичей приглашают на традиционную осеннюю ярмарку

Томский Обзор / Фото: 11 сентября 2020 // Фото: pixabay.com

Завтра, 12 сентября, в Томске на областном рынка (пр. Фрунзе, 119/5) пройдет расширенная торговля свежим урожаем картофеля и овощей. Начало в 10.00, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Томичи смогут купить продукцию от сельхозпроизводителей и личных подворий из девяти районов Томской области — Томского, Шегарского, Зырянского, Кривошеинского, Первомайского, Асиновского, Молчановского, Кожевниковского и Колпашевского.



Помимо овощей и картофеля, на ярмарке можно будет приобрести дикоросы и продукцию из них, мед, свежую выпечку, напитки, кондитерские изделия, а также саженцы из питомников Бакчарского опорного пункта северного садоводства и новосибирской компании «Розы Сибири».

Также, как сообщает пресс-служба администрации города, в субботу и воскресенье в Томске и районах будут работать традиционные ярмарки выходного дня с общим количеством около 250 торговых мест. Список адресов и график работы можно посмотреть по ссылке.

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