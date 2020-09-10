Учиться с обновленным сервисом «Ростелеком. Лицей» стало проще

10 сентября 2020 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» представляет обновленную и расширенную версию образовательного онлайн-сервиса «Лицей». Теперь здесь есть видеоуроки по всем школьным предметам, кроме физкультуры, лекции от преподавателей ведущих образовательных учреждений России, курсы финансовой и цифровой грамотности и другой дополнительный контент.

«Лицей» рассчитан на учеников 1–11 классов и позволяет учиться онлайн по программе, соответствующей федеральным государственным образовательным стандартам. На платформе школьники могут повторить пропущенные или сложные темы, разобраться с домашним заданием, закрепить знания с помощью тренажеров и тестов, а также подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ.

«Сервис “Ростелеком. Лицей” постоянно развивается — как и школьники, для которых он создан. Например, теперь каждый ученик в режиме онлайн видит прогресс в процентах: сколько предметов и тем пройдено, какие уроки удалось выучить без ошибок, а к чему еще необходимо вернуться. Кроме того, в интерактивных тренажерах появились подсказки, позволяющие повторно отвечать на вопрос и тем самым закреплять полученные знания», — подчеркнул Александр Бойкиня, заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» — директор по работе с массовым сегментом.

В дополнение к основной учебной программе в «Лицее» есть курсы, благодаря которым школьники могут развить логику, память и креативность. Например, модуль «Ментальная арифметика» позволит увеличить скорость мышления, повысить концентрацию внимания и привыкнуть думать нестандартно. Также в «Лицее» можно прослушать курс по основам маркетинга для учеников 7-11 классов или научиться безопасно проводить дома химические эксперименты.

Среди новых предложений сервиса — авторский модуль «От нуля до Intermediate», который разработан так, чтобы легко и без зубрежки освоить тонкости английского языка ученикам 5–11 классов. Здесь нет сложных домашних заданий и лишней теории, только самое главное с погружением в культурный контекст. Причем этот курс подойдет не только детям, но и взрослым.

Образовательный и развивающий контент доступен в «Лицее» по подписке за 199 рублей в месяц. До 30 сентября абонемент на 9 месяцев по акции можно купить за 890 рублей в «М.Видео».

Тэги/темы: