Мотоцикл и грузовик столкнулись в Томском районе

6 октября 2024 / Томский Обзор / Фото: УМВД по Томской области

Сегодня, 6 октября, в Томском районе столкнулись мотоцикл Honda и грузовой Volvo с полуприцепом, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 14.00. В результате ДТП 46-летний мотоциклист с травмами доставлен в медучреждение.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Очевидцев ДТП просят обратиться в отделение Госавтоинспекции ОМВД России по Томскому району по тел. 8 (38-22) 79-52-54 или по адресу Иркутский тракт, 198/1, кабинет 103.

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