Томского бизнесмена обвиняют в нарушении валютного законодательства на 6,9 млрд рублей

Томский Обзор / Фото: 10 сентября 2020 // Фото: pixabay.com

Томский предприниматель предстанет перед судом за уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в размере более 6,9 млрд рублей, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Как установило следствие, обвиняемый - гендиректор коммерческой организации, зарегистрированной в Томске, с 2008 по 2015 годы заключил с аффилированными ему иностранными контрагентами внешнеэкономические контракты на поставку горной руды и концентратов ферромолибдена, ферроникеля, ферроникельхрома и плавикового шпата, не намереваясь исполнять обязанности по возврату денежных средств из-за границы.

Чтобы избежать ответственности предприниматель предоставил в банки, в которых ранее открыл паспорта сделок, дополнительные соглашения к контрактам с экономически необоснованными условиями о продлении сроков их действия и сроков оплаты товара, а также об увеличении объемов экспортных поставок. Также он заключал с фиктивные, заведомо неисполнимые договоры цессии с подконтрольными ему юридическими лицами и передавал их в уполномоченные банки.

Для создания видимости оплаты по договорам и снижения отрицательного сальдо предприниматель предоставлял в уполномоченные банки поддельные акты приема-передачи векселей российских кредитных организаций и предприятий, которыми якобы с ним с рассчитывались за поставленные товары. При этом сами ценные бумаги в это время находились во владении сторонних юрлиц, не имеющих какого-либо отношения к контрактам.

В результате совокупный размер невозвращенной валютной выручки в рублевом эквиваленте составил более 6,9 млрд рублей. По данному факту заместителем Западно-Сибирского транспортного прокурора утверждено обвинительное заключение в отношении предпринимателя. Он обвиняется в совершении 4-х преступлений, предусмотренных пунктами «а, в» части 2 статьи 193 Уголовного кодекса Российской Федерации (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств, совершенное в особо крупном размере, с использованием заведомо подложных документов).

Основанием для уголовного преследования участника внешнеэкономической деятельности послужили материалы проверки Томской транспортной прокуратуры в сфере валютного законодательства, проведенной совместно с УФСБ по Томской области и Сибирской оперативной таможней.

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