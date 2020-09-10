В рамках программы субсидирования работодатели области создают дополнительные временные рабочие места

10 сентября 2020 / Томский Обзор

Более 1000 дополнительных временных рабочих мест создадут работодатели в рамках субсидируемой занятости. Это стало возможным благодаря программе материальной поддержки предприятий, в рамках которой организации могут получить субсидии на оплату труда временно трудоустроенных работников.

По словам начальника Департамента труда и занятости населения Светланы Грузных, заявки на участие в программе субсидирования уже подали 66 работодателей. Преимущественно, это организации Томска, Северска, Колпашева, а также Чаинского, Верхнекетского и Асиновского районов. Уже в ближайшее время на работу выйдут 337 человек, они будут трудиться рабочими по уходу за животными, фасовщиками, подсобными рабочими, кухонными рабочими и др.

«За последние две недели банк вакансий службы занятость пополнился на более чем 500 предложений временных рабочих мест. Граждане желающие получить временную подработку и возможность в последующем трудоустроиться на постоянное рабочее место могут подать заявку на портале rabоta.tomsk.ru, раздел «Общественные работы», – добавила Светлана Грузных.

Напомним, право на государственные субсидии имеют те работодатели, которые готовы обеспечить временное трудоустройство своим сотрудникам, находящимся под угрозой увольнения (отправлены в отпуска без содержания или переведены на неполную занятость), либо те, кто возьмет на себя задачу по организации временной (не более 3 месяцев) занятости для безработных и ищущих работу граждан.

В перечень общественных работ, на которые распространяется программа субсидий, входят занятость в сельском хозяйстве, подсобные работы при строительстве, а также работы в сфере предоставлении коммунальных.

Размер субсидии из расчета 12130 рублей в месяц на одного человека, увеличенного на районный коэффициент и сумму страховых взносов.

Подать заявку на участие в программе необходимо в Департамент труда и занятости Томской области не позднее 1 октября 2020 года.

Подробнее о программе субсидирования можно по телефону 8 (3822) 46-93-19 или на сайте rabota.tomsk.gov.ru.

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