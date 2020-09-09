Томичи могут помочь фестивалю восстановления исторической среды «Том Сойер Фест»

Томский Обзор / Фото: 9 сентября 2020 // Фото: Instagram.com

В данный момент в Томске проходит реставрация дома по адресу переулок Совпартшкольный, 6а. Любой желающий может помочь проекту не только очно, но и финансово.

Сейчас организаторы работают над наличниками дома и очень рады волонтерам, помогающим с приведением здания в соответствующий вид. Недавно на сайте Первого музея славянской мифологии появилась форма, через которую можно оформить пожертвование для фестиваля.

«Мы только запустили возможность помочь нам финансово через сайт музея, но уже буквально вчера на наш счет поступило 500 рублей», — отмечает директор музея Ольга Павлова.

Организаторы заявляют, что все деньги, которые поступают на развитие фестиваля, уходят исключительно на его нужды. Ольга Павлова рассказала о том, что в ближайшее время их команда заведет пост, в котором будут абсолютно все отчеты по финансовым доходам и расходам фестиваля.

Желающие очно принять участие в «Том Сойер Фесте» могут ознакомиться с расписание работ на странице фестиваля в Instagram. А также сделав пожертвование на сайте Первого музея славянской мифологии.

Фестиваль восстановления исторической среды «Том Сойер Фест» появился в Самаре в 2015 году. В рамках фестиваля волонтеры восстанавливают старинные здания в городе, которые формально не являются памятниками, но представляют историческую ценность. Работы проводятся под контролем профессионалов и с привлечением спонсорских средств. «Том Сойер Фест» был представлен на конференции ООН Habitat III, в докладе ЮНЕСКО об успешных культурных практиках мира в сфере устойчивого развития городов и стал единственным российским кейсом, презентованным в докладе.

В августе 2020 года Томск стал участником Всероссийского фестиваля «Том Сойер Фест». Данный фестиваль посвящён восстановлению исторического облика города. Особое внимание уделяется восстановлению деревянных домов. Большинство объектов фестиваля — здания, не имеющие особого охранного статуса архитектурного памятника или исторического наследия. Первым домом, который попал в список восстанавливаемых, стал дом по адресу: переулок Совпартшкольный 6а. С выбором дома для реставрации помогла Администрация Ленинского района.

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