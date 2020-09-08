Женщина-водитель пострадала в тройном ДТП в Томске

Томский Обзор / Фото: 9 сентября 2020 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера вечером, 8 сентября, в Томске столкнулись Toyota Rav-4, Kia Rio и Toyota Camry, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 19.50 на ул.Гоголя, 25. По предварительным данным, 67-летняя женщина водитель Toyota Rav-4 при повороте налево не заняла крайнее левое положение на проезжей части, не убедилась в безопасности маневра, в результате чего произошло столкновение с попутным Kia Rio. После Kia Rio продолжил движение и въехал в припаркованный Toyota Camry, в котором не было ни водителя, ни пассажиров.

В результате ДТП 42-летний водитель Kia Rio получил повреждения.

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