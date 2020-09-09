Более 100 работодателей Томской области приняли участие в вебинаре по охране труда

Томский Обзор / Фото: 9 сентября 2020 // Фото: rabota.tomsk.gov.ru

Департамент труда и занятости Томской области организовал вебинар «Идентификация опасностей и оценка профессиональных рисков. Функционирование системы управления охраной труда» для представителей компаний региона.

В ходе вебинара были рассмотрены важные вопросы по эффективной организации охраны труда на производстве, научного подхода к оценке профессиональных рисков и плановых мероприятий по их предотвращению.

Эксперты в сфере охраны труда Департамента труда и занятости поделились с участниками вебинара практическим инструментарием, предназначенным для проведения процедуры идентификации и оценки профессиональных рисков, призванным снизить травматизм на рабочих местах. На примере конкретного рабочего места была продемонстрирована пошаговая оценка рисков, освещено документальное сопровождение процедуры. Участников вебинара научили определять уровень профессиональной опасности с помощью метода Файна и Кинни, разрабатывать план работы по их предотвращению и оценивать эффективность принятых мер.

Участниками вебинара стали специалисты по охране труда из более 100 организаций Томска и области, такие, например, как ООО «Томский завод резиновой обуви», АО «Томский электротехнический завод», ООО «Томлесдрев», МБУ «ТОМСК САХ», ООО «Деревенское молочко», «Полигон», АО «Сибкабель» и другие.

По итогам вебинара собран чек-лист популярных вопросов, ответы на которые размещены в специальном разделе на портале rabota.tomsk.gov.ru.

С начала 2020 года специалистами департамента проведено уже более 20 семинаров в онлайн - формате, адресованных профессиональному сообществу в области охраны труда, посвященных наиболее актуальным на текущий момент темам и вопросам.

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