В Томске наградили победителей конкурса Законодательной Думы в номинации «Молодые ученые»

9 сентября 2020 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Накануне, 8 сентября, состоялось заседание Совета Думы по случаю награждения победителей конкурса на соискание звания «Лауреат Премии Законодательной Думы Томской области» в номинации «Молодые ученые» 2019 года. Мероприятие стало логичным продолжением аналогичного заседания, которое прошло 25 августа в рамках которого награды получили лауреаты конкурса в номинации «Молодые дарования» 2019 года.

В церемонии, которая прошла в большом зале администрации Томской области, приняли участие председатель Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская, руководители думских фракций, председатели комитетов и депутаты, ректоры томских вузов, лауреаты конкурса прошлых лет и другие приглашенные. В этом году традиционная церемония прошла в немного необычном формате — с шахматной рассадкой и соблюдением всех эпидемиологических правил.

«Для нас очень важен этот конкурс, потому что мы всегда себя позиционировали как регион, где развивается наука, образование, инновационный бизнес. И среди участников и победителей есть исследователи, аспиранты, магистранты, кандидаты и даже доктора наук», — отметила председатель Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская.

Она также добавила, что конкурс уже много лет является своего рода критерием оценки работы томских вузов, качества их образования, научно-исследовательских работ, которые томские ученые демонстрируют России и миру.

«Сегодня особенное чествование еще и потому, что мы пригласили принять в нем участие победителей предыдущих лет. И среди них люди уже состоявшиеся. Это проректоры, даже есть ректоры томских университетов (врио ректора СибГМУ). Есть руководители лабораторий, есть ученые, которые сегодня известны в мире благодаря публикациям в признанных международных научных журналах», — отметила Оксана Козловская.

Всего за 17 лет в конкурсе приняли участие 2 700 молодых учерных и студентов. Лауреатами стали 260 человек. В этом году за почетное звание боролись рекордное количество участников. Всего на конкурс поступили 262 заявки. Из них 60 в номинации «Гуманитарные науки», среди которых 35 студентов, 25 молодых ученых, в том числе один доктор наук и 11 кандидатов наук. Впервые за историю конкурса в номинации «Технические науки» подали заявки 100 человек: 35 студентов, 65 молодых ученых, в том числе 31 кандидат наук. В номинации «Естественные науки» свои работы представили 102 участника (что вдвое больше, чем годом ранее). Среди них 27 студентов, 75 молодых ученых, среди которых 34 кандидата наук. Победителями престижного конкурса были объявлены молодых 20 ученых.

Лауреатами в номинации «Технические науки» стали:

аспирант ТГАСУ Валентин Шеховцов;

аспирант Института физики прочности и материаловедения СО РАН Валентина Москвина;

научный сотрудник НИ ТПУ Наталия Белинская;

доцент НИ ТПУ Михаил Андреев;

магистрант НИ ТПУ Виктор Морев;

магистрант ТГАСУ Алена Петрова;

магистрант НИ ТПУ Алина Куклина;

специалист учебно-методического управления Динара Горкольцева.

Лауреатами в номинации «Естественные науки» стали:

ассистент НИ ТПУ Галина Назарова;

магистрант НИ ТПУ Дмитрий Нечаев;

медицинский физик НИИ онкологии Ирина Милойчикова;

научный сотрудник ТУСУР Дмитрий Кручинин;

магистрант НИ ТПУ Дмитрий Антонов;

младший научный сотрудник НИИ психического здоровья Дарья Паршукова;

научный сотрудник НИИ кардиологии Эльвира Муслимова;

студент 5 курса СибГМУ Софья Беляева.

В номинации «Гуманитарные науки» лауреатами стали:

доцент Юргинского технологического института (филиал НИ ТПУ) Владислав Лизунков;

доцент НИ ТГУ Екатерина Галанина;

магистрант НИ ТГУ Ирина Куц;

магистрант НИ ТГУ Евгения Гизбрехт.

«Я рад, что достижения не остались где-то за кадром, — поделился эмоциями один из лауреатов конкурса, доцент, заведующий научно-исследовательской лабораторией НИ ТПУ Михаил Андреев. — Я работаю над изучением работы больших энергосистем. У нашей лаборатории есть уникальный инструмент, за нашу разработку мы получили грант правительства. В связи с этим, я думаю, и Законодательная Дума нас оценила. Для Томска наш проект уникальный. Мы единственные занимаемся процессами в больших энергосистемах. Например, бывают такие тяжелые аварии, последняя такая была два года назад. Её последствия ощутили Красноярский край и окружные регионы. Порядка 600 тыс. отключенных потребителей были в связи с тем, что маленькая точечная проблема, которая была на Урале, привела к таким проблемам. Мы занимаемся изучением таких вещей. Пытаемся какие-то ситуации смоделировать, изучаем к чему такие точечные аварии могут привести и работаем над тем, чтобы такого не случилось».

Еще один лауреат — медицинский физик НИИ онкологии Ирина Милойчикова — получила награду за цикл работ, связанных с применением технологии 3D-печати для создания специальных индивидуальных формирующих элементов, которые позволяют создавать поле облучения для лучевой терапии такой формы, которая необходима конкретно данному пациенту. Эта разработка позволяет в дальнейшем избежать критичных осложнений.

«Мы печатаем колиматоры — специальные устройства с отверстиями заданной формы, которые повторяют форму опухоли. Данная разработка была поддержана грантом российского народного фонда. Сейчас мы доводим все до программно-аппаратного комплекса, который в перспективе планируем внедрить в клиническую практику, — отметила Ирина Милойчикова. — В первую очередь это направлено на пациентов, у которых опухоли расположены близко к жизненно важным органам. Таких пациентов очень много. Внедрение в медицинскую практику довольно трудоемкий процесс».

Оксана Козловская также рассказала, что в ближайшие дни будет объявлен 18-й конкурс «Молодые ученых и юных дарования».

«Очень надеюсь, что в 2021 году, когда мы будем подводить итоги конкурса, количество номинантов будет значительно больше», — отметила Оксана Козловская.

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