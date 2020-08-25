В Томске наградили победителей конкурса Законодательной Думы в номинации «Молодые дарования»

25 августа 2020 / Томский Обзор

Сегодня, 25 августа, состоялось заседание Совета Думы по случаю награждения победителей конкурса на соискание звания «Лауреат Премии Законодательной Думы Томской области» в номинации «Молодые дарования 2019 года».

В церемонии, которая прошла в большом зале администрации Томской области, приняли участие председатель Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская, а также депутат Госдумы РФ Татьяна Соломатина, сенатор Владимир Кравченко, депутаты регионального парламента Галина Немцева, Леонид Глок и другие. Учитывая ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекции традиционная, 17-я церемония награждения прошла в необычной обстановке и была разделена на два этапа. Сегодня награды получили победители конкурса среди учащихся школ и учреждений среднего профессионального образования. Следующий этап запланирован на 8 сентября. В этот день в большом зале администрации Томской области будут чествовать молодых ученых, победивших в конкурсе.

«Мы делаем все, чтобы соблюдать дистанцию, чтобы все были в перчатках, масках, но, тем не менее, считаем, что нужно сохранить праздничную атмосферу, которую наши ребята заработали», – отметила спикер Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская.

В конкурсе приняли участие 431 человек. После награждения победителей все они получат комплекты участников. На губернском телевидении 28 августа состоится премьера фильма о лауреатах конкурса. Кроме того, сегодня на здании Томского областного театра драмы появился большой баннер с портретами учеников школ и ссузов, ставших обладателями награды от регионального парламента.

«Очень приятно, что несмотря на такую обстановку, подавляющее большинство победителей будет в зале. Сегодня дистанционно с нами будут находиться участники из двух муниципальных образований Томской области — Колпашевского и Асиновского района, - отметила Оксана Козловская. – В ближайшее время мы объявим очередной конкурс ЗДТО. Поэтому я очень надеюсь, что число участников будет не меньше, чем в этом году».

Торжественная церемония награждения проходила с учетом всех эпидемиологических требований, поэтому в зале собрались лишь 44 человека в масках и перчатках, находящихся друг от друга на почтительном расстоянии.

«Мы очень серьезно готовились к тому, чтобы в апреле провести церемонию торжественного награждения. Но, я думаю, что теперь вы все войдете в историю, как победители, лауреаты премии Законодательной Думы Томской области в условиях пандемии», - отметила Оксана Козловская.

Обращаясь к победителям спикер регионального парламента отметила их разносторонность.

«Среди вас и те, кто занимается спортом, и те, кто занимается и увлекается музыкой, искусством. Вы победители многих олимпиад, вы точно понимаете, чего хотите в жизни, вы уже наметили эту цель и идете к ней, - отметила Оксана Козловская.- У нас масса примеров, когда лауреаты премии ЗДТО в последствии блистали на региональном, всероссийском, международном уровне, достигая очень серьезных высот и в науке, и в искусстве, и в бизнесе. Я убеждена, что для каждого из вас сегодняшний этап — это только очень серьезная, мощная стартовая площадка на пути к настоящему профессиональному успеху».

Талантливых ребят также поздравили депутат Госдумы РФ Татьяна Соломатина, член Совета Федерации Владимир Кравченко, председатель Комитета ЗДТО по труду и социальной политике Леонид Глок, депутаты ЗДТО Галина Немцева, Александр Куприянец, Сергей Звонарев, Олег Громов, Гульнур Копылова, Сергей Автомонов и Иван Пушкарев.

Победителями конкурса стали:

Артем Газбенко, выпускник томского гуманитарного лицея.

Роман Семушкин, выпускник томского гуманитарного лицея.

Кюрей Ефремова лицей ТПУ

Дарья Воронина — выпускница 10 класса лицея ТПУ

Александр Пергаев - выпускник 8 класса гимназии №13

Глеб Сальцов - выпускник 9 класса школы №28

Артем Агафонов- выпускник 8 класса Томского физико-технического лицея

Валерия Фатьянова — средняя школа №2 Колпашево

Роман Федоров — выпускник 10 класса средней школы №7 Колпашево

Екатерина Ефимова - выпускница 8 класса средней школы №4 Колпашево

Анастасия Леонтьева - 10 класс школы №198

Владимир Кайдук - 10 класс северского физико-математического лицея

Маргарита Суслова - 9 класс Итатская средняя школа

Юлия Втюрина — 10 класс гимназии №2 Асино

Данил Кустов — 9 класс гимназии №2

Елизавета Лежнина — выпускница Томского государственного педагогического колледжа

Еще две победительницы не смогли принять участие в церемонии — Алсу Хурматулина, выпускница 10-го класса школы №5 Стрежевого и выпускница Каргасокской средней общеобразовательной школы Дарья Коновалова.

Победителей конкурса среди учеников учреждений профобразования поздравил начальник профильного департамента Юрий Калинюк. Лауреатами стали:

Елизавета Лежнина — выпускница Томского государственного педагогического колледжа

Степан Препатский — выпускник Томского экономико-промышленного колледжа

Ольга Лизура — выпускница 3-го курса Томского промышленно-гуманитарного колледжа

Собравшиеся одними из первых смогли увидеть фрагменты фильма о лауреатах конкурса.

Премия Законодательной Думы Томской области для молодых ученых и молодых дарований была учреждена в декабре 2002 года в целях развития научного потенциала региона и стимулирования творческой активности молодых ученых, студентов и учащихся. Звание «Лауреат Премии Законодательной Думы Томской области» в номинации «Молодые дарования» присваивается за отличные показатели в учебе, высокие результаты в тематических олимпиадах, занятие научной деятельностью, профессиональное мастерство.

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