В Томске появилась яркая «лестница любви»

9 сентября 2020 / Томский Обзор / Фото: Ксения Толстошеева

В центре Томска, в районе спуска с пр.Ленина на ул.Трифонова обустроили «лестницу любви».

Пространство украсило большое розовое сердце, а также сердца поменьше, яркие цветы, малая архитектурная форма в виде алых губ с подписью «Я в губы целую твой беззаботный смех». В качестве поручня на лестнице установлено «бревно любви».

Оригинальным обустройством пространства традиционно занимается Центр семейной медицины. Раннее лестница была радужной, затем на ее ступеньках появлялись клавиши пианино.

Фото: Ксения Толстошеева

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