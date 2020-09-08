Ленту «Немецкая фамилия» о российских немцах переведут на немецкий и покажут в Германии

8 сентября 2020 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

Документальный фильм «Немецкая фамилия: российские немцы о Сибири, семье и свободе» переведут и озвучат на немецком языке, а также презентуют в Германии. Премьера ленты состоялась в декабре 2019 года и прошла в Томске с аншлагом.



Как сообщают организатора проекта, на сегодняшний день картину, героями которой стали три поколения немцев, живущих в Томской области, посмотрели уже 70 000 зрителей на Youtube.



Идея создания ленты принадлежит Евгению Вагнеру, руководителю Немецкого молодежного объединения, председателю автономии немцев Томска, автором стала российская немка, журналист Анна Ярославцева.



— Мы увидели огромный интерес к теме, и по многочисленным комментариям в Youtube поняли, что фильм популярен и в Германии. Но в основном среди старшего поколения российских немцев, которое сохранило язык. А их внуки, которые переехали в 90х, говорят на немецком, но у них также есть желание узнать о своей истории. Поэтому и возникла идея перевода, — сообщила Ярославцева.



Работать над переводом и озвучиванием фильма будет вся команда проекта, так как это, по сути, полный перемонтаж картины — структура языков и скорость речи дикторов разные. Помогать в этом будут сотрудники Российско-немецкого дома Томска, в том числе его директор Александр Гейер, который в совершенстве знает немецкий и уже имеет опыт переозвучки. Завершить планируется к новому году.



— Официальную премьеру можно провести в Баварии, Штутгарте или во Франкфурте при поддержке партнерских организаций и местных объединений российских немцев. Все будет зависеть от ситуации с пандемией. В любом случае мы разместим фильм на Youtube и на крупнейшей медиаплатформе Rusdeutsch, — добавляет Евгений Вагнер.



Фильм «Немецкая фамилия» рассказывает о судьбах российских немцев — потомков депортированных из Поволжья и других регионов России в Сибирь. Среди героев — томские микрохирурги Владимир и Андрей Байтингеры, эколог, профессор ТГУ Александр Адам, вдова профессора Томского политеха Альфреда Дульзона Ольга Дульзон, молодежь с немецкими корнями. Экспертом выступила исследователь томских немцев, профессор Томского госуниверситета Ольга Рындина.



Проект реализуется на средства Программы поддержки российских немцев в РФ в рамках выигранного командой гранта «Российские немцы в авангарде будущего — 2020».

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