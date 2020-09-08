В Томске вандалы разрушили выставку «Неявные отношения»

Томский Обзор / Фото: 8 сентября 2020 // Фото: Злой искусствовед

В Томске подростки испортили часть экспонатов выставки «Неявные отношения» в «Котельной» — арт-пространстве, управляемом художниками, где уже два года сёстры Вероника и Аксинья Сарычевы проводят выставки.

Выставка «Неявные отношения» открылась вечером 4 сентября в рамках фестиваля женской истории «СНеЖИ», в этот день прошла первая и последняя экскурсия. 5 сентября подростки пролезли через окно и разрушили часть экспонатов, сломали синтезатор, забрали работу Ани Бакшаевой, изрисовали застекленного Ленина, проткнули одну из картин.

«Конечно, я была расстроена. Не очень понимаю, зачем люди так поступают, возможно, они хотели бы как-то присоединиться, но не находят другого способа кроме агрессии. Очень надеюсь, что сестрам Сарычевым помогут как-то обезопасить это место, хотелось бы, чтобы выставки там продолжались и дальше», — рассказала художница, принявшая участие в выставке, Ирина Солза.

В субботу, 6 сентября, Вероника и Аксинья Сарычевы забрали работы остальных художниц, посчитав, что оставлять их в том же месте не безопасно.

Организаторы рассказывают, что в прошлом году в котельную уже заходили вандалы. Они писали на стенах различные оскорбления. Участницы прошлой выставки говорят, что тогда было приложено не так много сил, так что это происшествие было не страшным.

«В этот раз Вероника и Аксинья приложили много усилий и личных средств, очень обидно. Мою работу помяли в процессе открытия, прямо на моих глазах. Даже не знаю, что с ней сейчас. Я не знаю, кто это сделал, девчонки тоже. Забавно, что факт разгрома произвёл больший ажиотаж среди незнакомых, чем сама выставка», — прокомментировала художница, принимавшая участие в выставке, Софья Прохоренкова.

Текущую экспозицию уже убрали и отменили все ближайшие экскурсии, но художницы пока не собираются опускать руки и говорят, что в будущем ожидаются другие другие праздники.

Тэги/темы: