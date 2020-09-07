Стали известны подробности о новых заболевших коронавирусом в Томской области

Томский Обзор / Фото: 7 сентября 2020 // Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 45 новых случая заболевания коронавирусом. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 20 человек, сообщает пресс-служба обладминистрации.

У 21 вновь заболевших есть признаки ОРВИ, у 15 инфекция протекает бессимптомно, 9 диагностирована пневмония. В обсерваторе под Томском находится один человек.

С учетом последних данных в Томской области за весь период пандемии установлены 6039 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 4963, умерших 72.

В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,82, что соответствует второму этапу выхода из режима самоизоляции.

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