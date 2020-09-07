Полиция не нашла нарушений в трансляции концерта на набережной в Томске, собравшей толпы людей

7 сентября 2020 / Томский Обзор

Полиция Томской области не усматривает каких-либо нарушений в том, что трансляция проходившего в Большом концертном зале филармонии симфонического концерта собрала большое количество людей на набережной реки Ушайка, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

В ответе на официальный запрос «Интерфакса» пресс-служба управления МВД по Томской области указала, что трансляцию на набережной запустили ради проверки и наладки установленных там экранов.

«Непосредственно на открытой площадке Набережной реки Ушайки концертная программа не проводилась. При этом трансляция концерта симфонического оркестра по объективным причинам привлекла внимание большого количества граждан. Трансляция концерта не являлась массовым мероприятием», — говорится в ответе пресс-службы.

Отмечается, что полиция не видит повода для проведения каких-либо проверок.

Как сообщалось, 27 августа в Томске планировался концерт симфонического оркестра Мариинского театра. Он должен был пройти на концертной площадке набережной реки Ушайка под открытым небом, но из-за непогоды мероприятие перенесли в концертный зал томской филармонии, а попасть туда смогли только медики, работающие с коронавирусными больными. При этом пресс-служба обладминистрации сообщала, что для всех желающих будет организована трансляция на больших экранах, установленных на концертной площадке набережной. Трансляция привлекла внимание большого количества зрителей, которые пренебрегали мерами безопасности в период угрозы коронавируса.

По последним данным, в Томской области зафиксировано 5 тыс. 994 случая заболевания COVID-19, выздоровевших — 4 тыс. 943, умерших — 72.

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