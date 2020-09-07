Летом в лесах Томской области потушили более 180 пожаров

7 сентября 2020 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

За лето в Томской области было ликвидировано более 180 лесных пожаров. Пик горимости пришел на апрель, но самые большие пожары произошли в августе, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Так, в апреле лесопожарные ликвидировали 67 пожаров площадью свыше 1 тыс. га. Более сложным стал август, в течение которого потушено 44 лесных пожара на площади 3,9 тыс. га.

Из-за жаркой погоды уровень пожарной опасности в лесах этим летом достигал высокого, а по отдельным районам чрезвычайного класса. В первой половине августа новые пожары на землях лесного фонда регистрировались практически ежедневно, в том числе — в авиазоне.

Так, 6 августа в Александровском и Каргасокском районах возникло и ликвидировано девять лесных пожаров на площади 3,3 тыс. га. В тот же день в обоих районах уже был введен режим ЧС, а с 12 по 19 августа такой режим действовал на территории всего региона. На севере, в труднодоступных лесных массивах в августе насчитывалось 11 крупных пожаров. Ситуация осложнялась тем, что лес горел рядом с территориями, где уже были очаги в 2012 году. С пожарами справлялись лесопожарные, сотрудники МЧС, федеральные службы Рослесхоза и арендаторы лесоучастков.

Всего в период действия чрезвычайной ситуации в лесах Томской области ликвидировано 19 пожаров на 3,6 тыс. га.

Напряженной ситуация с пожарами в лесах в это время также оставалась в Тыве, Алтайском и Красноярском крае, Иркутской и Омской областях. В конце августа томские авиапожарные были направлены на помощь красноярским коллегам. На территории их края также был введен режим ЧС в связи с лесными пожарами.

В августе Томская область получила 45,18 млн рублей на тушение лесных пожаров, 53,33 млн рублей - на авиамониторинг. Это позволило увеличить количество летных часов, чаще выполнять авиационное патрулирование и оперативно реагировать на возгорания.

Всего с начала пожароопасного сезона в Томской области ликвидирован 181 лесной пожар на общей площади 6,9 тыс. га. Средняя площадь одного составила 38,33 га. В течение суток с момента обнаружения потушено 124 возгорания (или 68,5%).

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