Томские пожарные помогут красноярским коллегам в ликвидации ЧС

28 августа 2020 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Авиапожарные из Томского, Зырянского, Бакчарского, Батуринского и Верхнекетского авиаотделений отправились в Красноярский край на ликвидацию ЧС. С просьбой о помощи к лесопожарным обратилось правительство Красоярского края, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Сейчас на всей территории края действует режим ЧС и ограничен доступ в леса. Зафиксировано 30 лесных пожаров на общей площади 88 тысяч гектаров. На тушении задействованы 1000 человек и 60 единиц техники. Однако группировки недостаточно для оперативной ликвидации всех возгораний.

«Сотрудники авиапожарной службы отправились в город Кодинск Кежемского района. Оттуда они будут переброшены к местам ликвидации огня. В прошлом году наши парашютисты-десантники также были задействованы в тушении крупных пожаров на удаленных территориях Красноярского края», – пояснил начальник Томской авиабазы Александр Керганд.

В Томской области в данный момент нет действующих лесных пожаров, и сохраняется низкий класс пожарной опасности в 1,6 балла.

Всего с начала года в нашем регионе ликвидирован 181 лесной пожар на общей площади 6,9 тыс. гектаров. Охранять леса от пожаров продолжают силы пожарно-химических станций и 75 сотрудников авиаотделений.

В случае обнаружения лесного пожара следует звонить по номеру «Прямой линии лесной охраны» – 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный). Также можно воспользоваться мобильным приложением «Береги лес» (доступно в сервисах Google Play, App Store, Windows Store и действует на всей территории страны).

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