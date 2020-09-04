Ночью в Томске опрокинулась иномарка, водитель скрылся
4 сентября 2020 / Томский Обзор / Фото: УМВД по Томской области
Минувшей ночью в Томске на пр.Ленина, 36 автомобиль Subaru наехал на препятствие, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел около 1.30. По предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением, из-за чего автомобиль наехал на препятствие и опрокинулся. Сам водитель скрылся с места происшествия.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Очевидцев просят обратиться по телефонам 66-44-22, 66-44-24, или лично по адресу Иркутский тракт , 79, каб. 404.
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