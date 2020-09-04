Омские врачи заявили о проблемах Навального с пищеварением до госпитализации

Томский Обзор / Фото: 4 сентября 2020 // Фото: pixabay.com

Оппозиционер Алексей Навальный до госпитализации имел проблемы с питанием и пищеварением, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на заведующего отделением острых отравлений Омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александра Сабаева.

«Данные анамнеза со слов сопровождающих указывали на то, что были проблемы с пищеварением и питанием в течении 5-7 дней. Пациент использовал диеты для снижения массы тела», — сказал Сабаев в пятницу журналистам.

По его данным, анализы Навального, в том числе уровень сахара в крови и молочной кислоты при поступлении в омскую клинику говорил о том, что нарушение обмена веществ начало формироваться за несколько дней до госпитализации.

«Ситуация могла быть спровоцирована стрессом, переутомлением, алкоголем, жаркой или холодной погодой. Любой из этих факторов мог подтолкнуть к ухудшению состояния. Даже банальное отсутствие завтрака», — добавил Сабаев.

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. С 22 августа по решению семьи он проходит лечение в клинике Charite в Берлине.

Российские медики установили, что возможной причиной состояния Навального стало нарушение углеводного обмена с обострением хронического панкреатита с нарушением внешне- и внутрисекреторной функций. Отравляющих веществ в организме оппозиционера российскими специалистами обнаружено не было.

В свою очередь германские врачи 24 августа заявили, что состояние оппозиционера было вызвано интоксикацией «субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы». Канцлер Германии Ангела Меркель 2 сентября заявила, что речь идет о нервнопаралитическом боевом веществе из группы «Новичок».

Семья и соратники Навального настаивают на версии об отравлении оппозиционера.

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