В Томске открылось новое общежитие ТГУ

Томский Обзор / Фото: 4 сентября 2020 // Фото: tsu.ru

Вчера, 3 сентября, в Томске состоялось торжественное открытие нового, девятого, общежития ТГУ «Маяк» на ул.Аркадия Иванова, 22-24, построенного с опережением сроков на год.

Здание площадью более 21 тыс. кв.метров, состоит из двух корпусов 12 и 15 этажей и рассчитано более чем на 1 000 мест. В двух корпусах размещены 194 секции на одно, два, четыре, шесть и девять мест, в том числе 24 комнаты для студентов с ограниченными возможностями. В здании оборудованы конференц-зал, учебные комнаты на 80 мест каждая, места для занятий спортом, в каждом корпусе есть пункты питания, комнаты для стирки и сушки белья. Для удобства проживающих организованы кухни общественного пользования.

Строительство общежития началось в октябре 2017 года. Общий объем финансирования из федерального бюджета составил около 1,2 миллиарда рублей. Это девятое по счету общежитие ТГУ, оно состоит из двух соединенных между собой башен в 12 и 15 этажей, разместившихся рядом с университетским стадионом. В общежитии будут преимущественно жить магистранты и аспиранты вуза.

«Для Томской области это очень важное и значимое событие. Очень символично то, что студенты назвали общежитие „Маяком“. Это, говоря образно, маяк для всех нас потому, что это не просто научно-образовательный комплекс, это движение для всего региона вперед. Я не сомневаюсь, что здесь будут жить замечательные люди, делаться замечательные открытия. Это очередная ступенька к нашему движению, созданию центра мирового уровня, к чему мы все стремимся», — отметил Сергей Жвачкин.

В свою очередь ректор вуза Эдуард Галажинский поблагодарил всех за поддержку и отмети, что при возведении нового комплекса была проделана огромная работа.

«Общежитие было введено раньше срока и сегодня оно нам как никогда необходимо. В момент, когда бушевала первая волна вируса, мы уже использовали общежитие и оно оказалось очень важным для нас с точки зрения пространства изоляции. А сегодня, когда мы уже официально его вводим в строй, целая башня отведена для всех этих нужд. Если бы не было этой инфраструктуры, мы бы не смогли нормально начать учебный год. Важно отметить, что это общежитие является некой репетицией и обкаткой идей перед строительством кампуса», — отметил Эдуард Галажинский.

Он также отметил, что на примере нового общежития вуз тестирует на студентах правила расселения с перемешиванием студентов из разных стран, организацией обучения онлайн.

В связи с запуском нового общежития ТГУ министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков записал специальное поздравление.

На церемонии губернатор Томской области и ректор ТГУ открыли «библиотеку смыслов» региона — мобильный шкаф с книгами, которые должен прочитать каждый приезжающий учиться в Томск, чтобы погрузиться в атмосферу интеллектуального города. Сюда вошли книги по истории Земли Сибирской, иллюстрированные издания, а также уникальная серия монографий выдающихся зарубежных исследователей, которая издается в Томском госуниверситете на русском языке.

Фото: Вероника Белецкая

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