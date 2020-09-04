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Девять исторических зданий Томска выставят на торги по проекту «Аренда за рубль»

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В конце сентября состоятся торги на право льготной аренды 9 исторический зданий Томска с условием их восстановления, сообщает пресс-служба мэрии.

В первый день, 24 сентября, на торги будут выставлены 6 лотов: здания на ул. Шишкова, 6, ул. Никитина, 2а, ул. Центральная, 9, пер. Кононова, 4, ул. Советская, 93, ул. Максима Горького, 30.

В второй день, 25 сентября, будет разыграно право аренды на дома по ул. Советская, 8 и 8б, ул. Пушкина 28а.

Напомним, муниципальный проект «Аренда за рубль» действует с сентября 2016 года. Согласно условиям проекта инвесторам предлагается за свой счет отремонтировать старинные дома, а взамен получить льготу по арендной плате, которая после завершения восстановительных работ снижается до 1 рубля в год за аренду объекта и 0,1% от стоимости аренды земельного участка. Право льготной аренды предоставляется инвесторам на 49 лет.

На данный момент договоры аренды по проекту «Аренда за рубль» заключены на 34 исторических здания. Полностью восстановлены уже 5 домов по ул. Пушкина, 5; пр. Фрунзе, 32а; пр. Кирова, 27а; ул. Пушкина, 24; Октябрьская ул., 30. В трех из них уже располагаются офисные помещения. На ул. Пушкина, 24 готовится к открытию чайная. На 8 объектах проекта продолжаются ремонтные работы - внутренняя отделка, ремонт оконных рам, подготовка к ремонту фундамента и укладке венцов сруба. В частности, в «доме за рубль» на Савиных в Томске оштукатурили внутренние стены и провели воду

Также в 2020 году получено заключение о соответствии проектно-сметной документации техническому заданию по 4 объектам на ул. Гоголя, 16; 14; 14/3 и 14/6. Еще по 14 объектам ведется разработка ПСД.

Подробнее со всеми зданиями – участниками проекта, а также с домами, которые выставлены на торги, можно ознакомиться на 3D портале Томска. Также узнать о домах, участвующих в проекте, можно узнать здесь.

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