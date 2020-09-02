В «доме за рубль» на Савиных в Томске оштукатурили внутренние стены и провели воду

Томский Обзор / Фото: 2 сентября 2020 // Фото: instagram.com/domwood_tomsk

Инвесторы томского «дома за рубль» на ул. Савиных, 10а подвели итоги летнего сезона работ по восстановлению исторического деревянного здания. Об этом они рассказали в своем Instagram.

Одним из главных событий, облегчивших процесс ремонта, стало проведение воды в дом — ранее ее необходимо было подвозить. Также в сообщении говорится, что за лето были оштукатурены все внутренние стены здания.

Продолжается возведение основной входной группы дома, обращённой на проспект Ленина. К этому моменту восстановлен и оштукатурен цоколь крыльца. Фасад здания очищен, отшлифован и покрашен.

В доме успели серьезно поработать по восстановлению окон. Были частично отреставрированы, частично выполнены заново деревянные колоды и подоконники — их успели установить на свои места. При этом, произвели точечную замену сгнивших фрагментов, обнаруженных при установке свежих оконных элементов, уточняют инвесторы. Также для окон была изготовлена специальная фурнитура, созданная по образу и подобию оригинальной.

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