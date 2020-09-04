В Томске силовики и пожарные «нашли» и «обезвредили» «взрывное устройство»
В Томске прошла тактико-штабная тренировка по обезвреживанию взрывных устройств, осмотру места происшествия, проведения неотложных следственных и криминалистических действий при совершении террористического акта, сообщает пресс-служба регионального УФСБ.
В учениях приняли участие сотрудники взрывотехнических, следственных и криминалистических подразделений УФСБ, СУ СК, УМВД, УФСВНГ, ГУ МСЧ России по Томской области, входящих в состав группировки оперативного штаба региона. В ходе тренировки на полигоне Центра профессиональной подготовки в с Корнилово отработаны прядок взаимодействия подразделений различной ведомственной принадлежности по минимизации и ликвидации последствий террористического акта.
Антитеррористические учения и тактико-специальные тренировки позволяют специализированным подразделениям находиться в полной боевой готовности.
Фото: пресс-служба УФСБ по Томской области