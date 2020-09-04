В Томске высадили кедры в честь 75-летия Победы в ВОВ

4 сентября 2020 / Томский Обзор / Фото: Андрей Рабенко

В минувший вторник, 1 сентября, в Томске ученики 2 «А» класса высадили кедры у томской школы №32.

Высадка деревьев была организована в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщают представители Томского областного регионального отделения «Всероссийской Федерации САМБО», выступившего в качестве организаторов.

«В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, юбилейный праздник 75-й годовщины со дня Победы в ВОВ, не состоялся на должном уровне. И мы, высаживая эти кедры, хотим почтить память наших героев, которые есть в каждой семье, которые защитили и отстояли право на жизнь и свободу», — рассказал один из организаторов Андрей Рабенко.

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