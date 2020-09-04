Томский ТЮЗ начнет сезон с коротких спектаклей

Томский Обзор / Фото: 4 сентября 2020 // Фото: tuz-tomsk.ru

В конце сентября, 20 числа, томский Театр юного зрителя проведет в формате онлайн-трансляции VI областной молодежный фестиваль коротких спектаклей «Театр в кармане».

Как сообщают на сайте театра, зрителей ждут 7 фестивальных спектаклей о любви и вдохновении, страхах и отчаянной борьбе с ними и многих других важных вещах. Главное условие для участников — быть краткими, ведь длительность спектакля не должна превысить 12 минут. Ведущий и модератор онлайн-трансляции — режиссер Томского ТЮЗа Дмитрий Гомзяков.

Начало в 11.00. Ссылка на трансляцию будет размещена на странице фестиваля и в социальных сетях.

Вместе со зрителями и участниками в режиме онлайн на фестивале будут присутствовать и члены жюри. Ими стали режиссер Марфа Горвиц (председатель жюри), театральный критик Вера Сердечная, член правления Томского регионального отделения СТД РФ, артист Томского театра драмы Владислав Хрусталев, представитель генерального спонсора фестиваля, советник генерального директора томской площадки компании СИБУР Александр Еремин и председатель Молодежного парламента Томской области Яков Хованский.

В этом году ТЮЗ объявил специальную номинацию «Авторская пьеса». Номинанты смогут претендовать на приз фестиваля, представив спектакль по авторской пьесе или инсценировке.

Из-за пандемии в онлайн-формате пройдут и образовательные мастер-классы для творческих коллективов от режиссера Марфы Горвиц и профессора, заведующей кафедрой сценической речи Новосибирского государственного театрального института Марины Шелевер.

Главным событием образовательной и творческой программы станет детская документальная театральная лаборатория «Когда мама была маленькой», ради которой фестиваль «Театр в кармане» объединился с проектом «Арт-лаборатории» Международного фестиваля-школы современного искусства «Территория» и компании СИБУР. Участники создадут спектакль по пьесе, которую после встречи с родителями напишет драматург Алексей Житковский.

Также в качестве кураторов в лаборатории работают режиссер и автор проекта Марфа Горвиц, художник Алена Смирницкая и хореограф Наталья Шурганова. Они и помогут ребятам превратить рассказы родителей в спектакль.

Проект «Когда мама была маленькой» уже несколько лет реализуется в рамках крупных театральных фестивалей и масштабных образовательных инициатив: он дважды был частью программы Детского Weekend’a фестиваля «Золотая Маска» в Москве, работал в программе фестиваля театра для детей «Маршак» в Воронеже, проходил в «Новой школе» (Москва) в партнерстве с проектом АРЗАМАС. В Томске у проекта возникла творческая перспектива, и впервые в России спектакль, который появится в финале лаборатории, попадет в репертуар театра.

Драматургическая часть лаборатории стартует в ТЮЗе 5 сентября, мастер-классы с кураторами проекта пройдут с 23 по 30 сентября. Премьера спектакля «Когда мама была маленькой» назначена на 1 октября.

Проект «Театр в кармане» реализуется при поддержке компании СИБУР в рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел».

Тэги/темы: