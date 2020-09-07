Дрема белая на асфальте. Зачем рисовать ботаническое граффити?

7 сентября 2020 / Томский Обзор / Фото: Анастасия Истомина

Зачем в Европе ученые и экоактивисты вооружаются мелом и подписывают названия диких трав и цветков на тротуарах и стенах? Они считают, что таким образом проходящие мимо люди начнут замечать растения, интересоваться ими, уделять им внимание, уважать их.

Название фото Фото: https://twitter.com/renzeborkent

Один из основателей этого движения — французский ботаник Борис Прессек. Он начал рисовать граффити рядом с дикими растениями. Еще один ботаник из Франции Софи Легуил организовала проект «Больше, чем сорняк» и стала подписывать травы и цветы уже в Лондоне, для этого она получила официальное разрешение. Без такого разрешения в Великобритании запрещено рисовать мелом на тротуаре, иначе штраф 2,5 тысячи фунтов.

В Томске не запрещено рисовать мелом на асфальте, и студенты журфака ТГУ решили попробовать нарисовать ботанические граффити на нижней террасе Лагерного сада. Осуществить эту затею им помогла сотрудница ботанического сада ТГУ Ольга Чернова. Она изучает растения, которые внесены в Красную книгу Томской области и Сибири.

Ольга Чернова, сотрудница ботанического сада ТГУ

Мы спускаемся по лестнице. Ольга рассказывает о том, что растениями стала интересоваться еще будучи ребенком. Потом, когда начала преподавать в школе биологию и химию, заметила, что многие школьники не знают, что за деревья или цветы растут за окном. Ольга выходила с детьми на улицу и рассказывала им про деревья, которые росли в школьном парке. Ученикам было интересно, они восторгались.

— Растения привычны, потому что они постоянно нас окружают. Мы часто не задумываемся, а что же это за растение? Может лекарственное, а может ядовитое, — рассказывает Ольга Чернова.

В этом году Ольга ездила в командировку по разным городам России. Ольга говорит, что в разных регионах растительность сильно отличается. Когда она оказалась на центральной площади одного городка в Оренбургской области, то ей стало любопытно что за деревья такие растут, она не узнала их. Шутит, что ботаники не могут знать всего на свете.

Делится с нами лайфхаком: она достала телефон, включила «Алису» от Яндекса, навела камеру на дерево и сфотографировала. Вуаля! Оказалось, что это рябина, но вот что за вид, уже не помнит. В этот момент мимо проходила женщина и спросила Ольгу, что это за дерево, ей всегда было интересно, но не знала у кого можно спросить.

Мы достаем упаковку мелков и Ольга выбирает самый яркий — красный. Заранее нас предупреждает, что почерк у неё не очень хороший (хотя на деле оказалось, что это не так).

Первой, прямо на лестнице, под ногами, нам попалась герань сибирская — сорняк. Она очень часто встречается в нашем городе, растет около дорог. А недалеко пустырник, который еще не начал цвести.

Спустились вниз. Ольга говорит: «О, а вот это пастернак! Сейчас это растение больше как сорняк встречается на огородах. В жаркую погоду пастернак может оставить ожоги на коже. Зато его корни можно использовать как приправу, например, в суп».

Пастернак. Съедобное, но забытое растение

Клена американского в Томске много. Ольга рассказывает, что это растение включено в Черную книгу Сибири, потому что оно образует слишком много семян, быстро растет, вытесняя другие растения. Этот вид клена может даже пробиться через асфальт, ну совсем непривередливый.

Ива. У нее очень интересные серебристые листья

Растение, очень полюбившееся Ольге — тополь серебристый. Листочки у молодых растений с обеих сторон белые

Вяз не растет в лесах Томской области, его используют для озеленения территории в городе. Нам встретился вяз с гладкими листьями, бывают жесткие, шершавые листья. Вяз хорошо стрижется, из мелколистного вяза делают даже декоративные изгороди, очень стойкие. Однако, вяз часто болеет голландской болезнью — листва распускается позже естественных сроков природы и рано опадает, листья желтеют, ветви начинают засыхать. Если хотя бы часть крона засохла, дерево нужно спиливать целиком.

Вяз — городское дерево, оно не растет в Сибири

У тысячелистника маленькие рассеченные листочки, отсюда его название. Это растение очень часто используют для лекарственного сбора. Конечно, собирать его лучше всего не у дороги, а где-то в более чистом месте, на даче, в деревне.

Я видела, как в университетской роще мужчина собирал липовый цвет в пакетик. В центре города, представляете! — смеется Ольга.

Так, а это что такое? Похоже на дрему белую. Ольга достает свой телефон из сумочки, вбивает в поисковик «дрема белая» и смотрит картинки. Да, похоже. Перед нами все-таки дрема. Ботаник рассказывает, что вообще есть много разных полезных приложений. Она хочет попробовать установить iNaturalist. В нем также есть возможность сфотографировать растение и пользователи приложения, в частности ученые, помогут понять, что же это за вид.

Поможет определить вид растения специальная программа или даже голосовой помощник «Алиса»

А вот мать-и-мачеха. Все с детства знают легенду: у женщины умерла дочка, женщина оплакивала её, гладила землю, где похоронена дочь. Из-за этой материнской любви появился цветок, который укрывал теплой стороной листа могилку. Но другая сторона листа была жесткая, потому что у этой женщины была еще и падчерица, которую она не любила. Отсюда и название — мать-и-мачеха.

Мать-и-мачеха

Красавица яблоня ягодная. Еще ее называют дичкой. На молодые сеянцы (у них мощные и крепкие корни) прививают разные сортовые яблони.

Некоторые экоактивисты, которые рисуют ботанические граффити считают, что помимо просветительской части этого движения, граффити помогают людям почувствовать связь с природой, человек начинает разглядывать листву, кору дерева, насекомых. Это полезно для психологического здоровья.

Текст: Анастасия Нейзлер

Фото: Анастасия Истомина

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