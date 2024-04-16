В гостях у Анны. Как в доме на Воскресенской горе сохранили старинную печь

16 апреля 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В некоторых деревянных домах Томска до сих пор можно найти печи начала ХХ века. Одна из таких, украшенная лепниной и старинными изразцами, находится в историческом районе «Воскресенская гора».

Печь в доме на Октябрьской, 33 не только отлично сохранилась, но и исправно работает уже почти целый век. О том, почему хозяйка дома Анна Ланг не стала ее разбирать по примеру соседей, в чем уникальность этого сооружения и как оно отапливает помещение, рассказываем в нашем материале.

Уникальная печь со старинными изразцами расположена на ул. Октябрьской, 33 в доме-памятнике регионального значения. Фото: Серафима Кузина

Деревянному одноэтажному дому на Октябрьской, 33 сильно повезло — в отличие от многих других в этом районе. Хозяйка одной из квартир Анна Ланг не только сохранила старинную печь, но и с удовольствием рассказывает о ней:

— Я здесь живу с 1987 года. Во время ремонта в 1989 мы разобрали печку на кухне — но она была уже переделанная. А эту рука не поднялась трогать. Очередные мужья пытались, покушались на нее, я сказала: «Не-не-не». Тут вся лепнина старинная. Я только перекрашиваю, чтобы посимпатичнее выглядела, потому что краска всё равно изнашивается. Она сначала в золоте у меня была, а сейчас в серебре, — показывает нам свою роскошную печь Анна.

Подобными резными деталями печи украшали не часто, но бывший хозяин явно знал толк в красоте. Фото: Серафима Кузина

Специалисты ТГАСУ считают ее печь ценным объектом культурного наследия. Старинная печь дошла до нас почти в первозданном виде и является уникальной из-за сохранившихся старинных изразцов. Помимо них печь украшают богатая лепнина над потолком и рельефная деталь в виде букета цветов. Исследовательница старинных печей на Воскресенской горе Татьяна Резниченко в своей магистерской диссертации пишет (подробнее о ее работе мы расскажем уже в следующем нашем материале):

— Сложена из рядовых поливных изразцов размером 320×210 мм: гладких, плоских, без рисунка, расположенных в разбежку. В парадной комнате отделка печи — рядовыми и рельефными изразцами. Последние — лекальные, составляющие ленточный профиль — карниз, цоколь, «каминную» полку. Зеркала печи декорированы контурными рамами (лицевое, главное — сверху и снизу полки, боковые — сверху полки). В центре лицевого зеркала расположена рельефная деталь с изображением букета цветов. Венчающая ярусная часть печи, расположенная над карнизом, богато украшена изразцами с лепниной. Со стороны смежного помещения печь облицована рядовыми плоскими и угловыми (наугольными) изразцами и украшена профилированным карнизом. Топка осуществляется из коридора, где печь выполнена вровень с плоскостью стены. Стеновое зеркало — изразцовое, частично окрашенное в цвет стены.

Лепнина над потолком Фото: Серафима Кузина

Декоративное оформление каминной полки Фото: Серафима Кузина

Фрагменты правого зеркала печи Фото: Серафима Кузина

Старинная печь расположена в деревянном доме, который с 2014 года является памятником культуры регионального значения. Согласно найденной в Государственном архиве Томской области карточке на домовладение по ул. Октябрьская, 29 (адрес с 1915 по 1931 гг.), дом был построен в 1900 году. До революции им владел томский мещанин Николай Селиванов. Об этом нам рассказала уже нынешняя хозяйка квартиры:

— Мне дом достался по наследству. Еще отец в архиве поднимал информацию по нему. При ремонте снимали газету со стен — она была с твёрдым знаком ещё. Мы ее в краеведческий музей отдали, а плитки, которые мы сняли, когда разбирали старую печь на кухне, у меня на даче до сих пор лежат. Они с другой стороны все подписаны были. Так что дом у нас старый, — говорит она.

Карточка на домовладение по ул. Октябрьская, 29 и план дома, 1933 г. Из фондов ГАТО Фото: из магистерской диссертации Татьяны Резниченко

Бывший хозяин при строительстве дома подошел к делу с умом. Построил сразу три печи, но каждая имела разный функционал: одна стояла на кухне для варки, вторая в туалете, а третья отапливала почти 100 кв. м. дома. Сейчас осталась только она, центральная. Как подчеркивает нынешняя хозяйка дома, печь до сих пор способна обогреть большое помещение.

— Она у нас рабочая, но уже два года мы ее топим только в морозы, так как у нас появилось электрическое отопление. До этого она у нас топилась каждый день, обогревая все комнаты. Работает прям мощно. Вечером протопим четыре охапки, и печь двое суток тепло держит, — говорит Анна.

В доме есть свой купол всегда ясного неба. Лепнина на потолке тоже доставалась Анне в наследство. Фото: Серафима Кузина

При этом каких-то существенных проблем на ее памяти не было. Единственное, что приходилось делать, это чистить дымоход. Первые разы Анна вызвала мастера, который и рассказал, что ее печь относится к европейскому типу. Отличие в том, как она сложена — у таких печей нет пространства для сна, как у русских печей, а поэтому и дымоход устроен другим образом.

Дымовая труба Фото: Серафима Кузина

Также из выделяющихся при осмотре деталей дверцы вьюшки сверху и снизу печи: на одной большая щеколда с едва различимым орнаментом, а на другой, как нам видится, изображен человек, катящий ребенка на санках или коляске.

Нам видится здесь зарисовка: человек катит другого на санках или коляске. А какие ваши предположения? Фото: Серафима Кузина

Нижняя дверца с щеколдой Фото: Серафима Кузина

Своей необычной печью Анна гордится и считает, что подобные ценные экземпляры нельзя разрушать:

— У нас у соседей через стенку был открытый камин угловой. Он находился в комнате перед кухней. Печка прямо на углу стояла. Там тоже какие-то украшения были, лепнина. Красивая печка. Убрали! Я когда увидела, на них глаза вытаращила и говорю: вы что наделали, это как можно вообще?! Как рука-то поднялась. Для меня важно это сохранить было. Это же наша история, как можно отказаться от нее! Да и вдруг свет отключат, а тут раз печка есть. Она уже столько лет работает и не подводила вообще никогда. Мы и сейчас на нее надеемся, — говорит Анна.

Печь в соседней квартире на Октябрьской, 33. Эти снимки сделал Центр по охране и использованию памятников истории и культуры в декабре 2014 г. Сейчас угловая печь с богатой лепниной утрачена. Фото: из магистерской диссертации Татьяны Резниченко

По словам нашей собеседницы, сейчас вторая половина дома и вовсе закрыта на амбарный замок: там уже года три никто не живет. Страдает все здание — и это повод для тревоги хозяйки печи:

— Если та сторона будет крениться, то и нас потянет. Это опасная ситуация. Дом без владельца, конечно, умирает. Мы в своем уже и фундамент переложили, стены все сама я штукатурила. Сам дом добротный, крепкий. Некоторые посмотришь, косые, а у нас уже 100 лет бодрячком. Сам брус у нас старый, смотрели, нигде не прогнил. Даже сливная яма есть. Вот насколько бывший владелец все продумал! Там камни такие плоские сложены, даже не кирпичи, как будто с Синего утеса — такие же серые и острые.

Кажется, кошке Боне и коту Марвелу очень даже уютно в старинном деревянном доме с печью. Фото: Серафима Кузина

Куда-то переезжать из этого деревянного доме Анна не хочет. Здесь она живет уже много лет и ей нравится, что все находиться в доступности и соседи почти как родня:

— У нас тут как частный сектор в центре города, в любую сторону захотел — вышел. Все мои друзья, кто отсюда переехал, все стараются вернуться. Мы же здесь выросли. Вот как раньше было, что все подъездами общались, а мы всем районом теперь общаемся. Переезжать куда-то уже не охота.

Анна Ланг вместе с котом Марвелом. Апрель, 2024 г. Фото: Серафима Кузина

Текст: Алёна Попова

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