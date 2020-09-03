В Томске на территории Живой лаборатории стартовал новый антивандальный эксперимент

3 сентября 2020 / Томский Обзор

Специалисты Центра развития городской среды Томской области запустили новый эксперимент на территории Живой лаборатории — они окрасили опоры освещения сквера на пересечении улиц Усова и Белинского покрытием, которое должно защищать от несанкционированной расклейки объявлений.

Во время проведения эксперимента в сквере «Сад ветра» на опорах освещения были найдены приклеенные незаконным путем объявления, которые существенно портили внешний вид общественного пространства.

«Пространство на Усова-Белинского было благоустроено только в прошлом году, оно совсем молодо. Но, к сожалению, люди уже начали его визуально портить — на опорах фонарей расклеяли несколько объявлений, которые очень сильно портили общий вид», — прокомментировала Мария Макеева, менеджер проектов Центра.

Краска бесцветная и применяется на объектах промышленного и гражданского назначения. Она образует пленку, которая снижает прилипание грязи, упрощает очистку окрашенной поверхности, препятствует приклеиванию на поверхность объявлений.

Сотрудники Центра развития городской среды вдохновились опытом одного из участников Живой лаборатории, который также провел эксперимент с данным покрытием совсем недавно. Специалисты Центра предложили ему отдать остатки антивандальной краски им, чтобы нанести ее на опоры фонарей.

Покрытие было нанесено 31 августа. Пока рано говорить о результате этого эксперимента, но сотрудники Центра планируют оценивать состояние покрытых фонарей на наличие объявлений и надеются, что данный эксперимент позволит скверу оставаться опрятным как можно дольше.

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