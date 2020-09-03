Ночью в Томске три иномарки пострадали от огня

3 сентября 2020 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Минувшей ночью, 3 сентября, в Томске загорелся Hyundai Solaris 2018 года выпуска, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании во дворе жилого дома по ул.Бирюкова, 10 поступило в 4.15. В результате у автомобиля выгорели моторный отсек и салон. От огня также пострадал стоящий рядом Hyundai Santa Fe. У него сгорели покрыли с левой стороны кузова. У стоящего рядом Nissan Terrano обгорела краска с правой стороны кузова, оплавилась фара и бампер.

Возгорание было ликвидировано в 4.39. Причина устанавливается.

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