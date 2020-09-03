В Томске пройдёт pop-up выставка «5х5»

3 сентября 2020 / Томский Обзор

С 7 по 11 сентября проектный офис «Креативные индустрии» Томской области проводит pop-up выставку «5х5». Выставка проходит в рамках региональных мероприятий «Российской креативной недели».

Центральная тема — «Современники». Каждый день зритель сможет увидеть пять работ одного из авторов, которые по-своему раскрывают тему выставки.

Например, фотограф Антон Харин бывает в гуще городских событий. Его репортажи помогают увидеть город и его жителей такими, какими они есть. Иллюстратор Анна Турченко в линиях и цвете воссоздает современный мир людей и взаимоотношений на бумаге. Никита Гольцов изучает взаимодействие визуального языка кинематографа в сочетании с бытовой реальностью. Он переносит визуальные предметы из кино в фотографию.

Выставка будет работать ежедневно с 12.00 до 17.00 в арт-мастерской «Золотой воробей» (ул. Карташова, 12а). Вход свободный.

Организаторы просят соблюдать зрителей социальную дистанцию в 1,5 м и необходимые меры предосторожности.

Выставка проходит при поддержке Администрации Томской области, Детского технопарка «Кванториум» и интернет-издания «Томский обзор».

Тэги/темы: