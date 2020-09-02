Том Сойер Фест в Томске. График работ на сентябрь

Томский Обзор / Фото: 2 сентября 2020 // Фото: vk.com

Все желающие могут присоединиться к реставрационным работам на доме по пер. Совпартшкольный, 6а в рамках Том Сойер Феста.

В сентябре работы будут проводиться по вторникам, средам и четвергам с 17.00 до 20.00. А в субботу и воскресенье с 12.00 до 18.00.

Все, кто хочет прийти помочь, могут позвонить прорабу Андрею Анисимову по телефону: +7 913 862-27-64, также за всеми подробностями необходимо обращаться к администраторам в WhatsApp по номеру +7-901-6110666.

Организаторы рекомендуют одеваться как «на картошку» и брать с собой перекус. На месте волонтеров ждут беседка, вода, чай, чайник, перчатки и весь необходимый инструмент.

«Работы мнооогоо! Времени уже совсем чуть-чуть! Присоединяйтесь», — отмечают организаторы.

Напомним, в середине августа команда волонтеров объявила объявила старт проекта Том Сойер Фест в Томске. В качестве первого объекта для реставрации выбран жилой деревянный дом на пер. Совпартшкольный, 6а. В этом сезоне в рамках проекта здание ошкурят, подготовят к покраске и покрасят наличники. В следующем году запланирована полная покраска здания. Возможны также и более масштабные работы.

Фестиваль восстановления исторической среды «Том Сойер Фест» появился в Самаре в 2015 году. В рамках фестиваля волонтеры восстанавливают старинные здания в городе, которые формально не являются памятниками, но представляют историческую ценность. Работы проводятся под контролем профессионалов и с привлечением спонсорских средств. «Том Сойер Фест» был представлен на конференции ООН Habitat III, в докладе ЮНЕСКО об успешных культурных практиках мира в сфере устойчивого развития городов и стал единственным российским кейсом, презентованным в докладе. Кроме того, фестиваль выиграл грант Президента России на дальнейшее распространение практики по городам страны от фонда «Перспектива».

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